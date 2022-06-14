上林複式銀主盤6500萬沽 8年貶6%

海欣2房額印鬆綁沽 3年蝕6萬

另市場再錄額印鬆綁貨二手蝕讓個案。利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣海欣花園1座中層G室，實用面積487方呎，2房間隔，以686.8萬元易手、實呎14,103元。原業主2019年3月約655萬元購入，持貨約3年，帳面獲利31.8萬元或約4.8%；惟連使費計後料需微蝕約6萬元或約0.9%離場。

慧豪閣特色戶1950萬沽

實呎逼3.2萬破頂

不過另一邊廂，市場亦連錄破頂價成交。市場消息稱，樓齡約28年的西半山干德道慧豪閣，1座頂層戶實用面積611方呎，3房間隔、另連497方呎天台，以1950萬元售出、實呎31,915元，呎價創屋苑二手新高。

原業主2007年790萬元購入，持貨約15年，帳面獲利1160萬元或1.5倍。屋苑對上一個呎價紀錄於去年8月錄得，屋苑2座一個頂層連天台戶，以實呎30,278元易手，新成交將舊紀錄推高1637元或約5%。

未補價公屋單位新近亦以破頂價易手。

田景邨3房未補價 12年升12倍

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門田景邨田翠樓高層15室，實用面積566方呎，3房間隔，以350萬元未補價易手，成交價創屋邨未補價新高，實呎6184元。原業主2010年26.83萬元未補價購入，持貨約12年，帳面獲利323.17萬元或12倍。