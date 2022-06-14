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上林複式銀主盤6500萬沽 8年貶6%

【明報專訊】市場再錄豪宅銀主盤易手個案。市場消息稱，大坑上林1座高層A室複式戶，實用1990方呎，3房1套間隔，屬銀主盤，銀主早前開價8600萬元連兩個車位放售，惟及後累減2100萬元或約24%，以6500萬元沽出、實呎32,663元。原業主2014年約6781.2萬元透過公司名義一手購入上址，再以120萬元購入兩個住客車位，及後淪為銀主盤。以樓價連車位總值6901.2萬元計，8年內貶值401.2萬元或近6%。

海欣2房額印鬆綁沽 3年蝕6萬

另市場再錄額印鬆綁貨二手蝕讓個案。利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣海欣花園1座中層G室，實用面積487方呎，2房間隔，以686.8萬元易手、實呎14,103元。原業主2019年3月約655萬元購入，持貨約3年，帳面獲利31.8萬元或約4.8%；惟連使費計後料需微蝕約6萬元或約0.9%離場。

慧豪閣特色戶1950萬沽

實呎逼3.2萬破頂

不過另一邊廂，市場亦連錄破頂價成交。市場消息稱，樓齡約28年的西半山干德道慧豪閣，1座頂層戶實用面積611方呎，3房間隔、另連497方呎天台，以1950萬元售出、實呎31,915元，呎價創屋苑二手新高。

原業主2007年790萬元購入，持貨約15年，帳面獲利1160萬元或1.5倍。屋苑對上一個呎價紀錄於去年8月錄得，屋苑2座一個頂層連天台戶，以實呎30,278元易手，新成交將舊紀錄推高1637元或約5%。

未補價公屋單位新近亦以破頂價易手。

田景邨3房未補價 12年升12倍

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門田景邨田翠樓高層15室，實用面積566方呎，3房間隔，以350萬元未補價易手，成交價創屋邨未補價新高，實呎6184元。原業主2010年26.83萬元未補價購入，持貨約12年，帳面獲利323.17萬元或12倍。

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