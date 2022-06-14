moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

荃灣協和廣場連車位招標 市值15億

【明報專訊】市場再有大額物業淪為銀主盤，其中原由太平協和發展、並持有多年的荃灣川龍街協和廣場，現由銀主推出市場招標出售，截標日期為下月29日，物業將以現狀及交吉形式出售。據市場人士估計，整個物業市值約15億元。

協和廣場及上蓋屋苑「海天豪苑」同由太平協和發展，並於2002年落成，上蓋住宅物業早年已悉數出售，而商場部分一直由發展商持有收租，並於2018年完成翻新提升工程，物業現狀為5層高之購物商場，面積約163,538方呎，連91個車位。市場估計，項目每個車位市值約200萬元，商場部分呎價市值逾8000元，若以此推算，整個項目市值約15億元。

由太平協和發展 2002年落成

世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷稱，買家購入後，車位及商場部分均可分拆出售，而年初至今商場基座屢錄成交，其中早前已「賣散」的協和廣場地下11號舖，亦於今年4月以呎價約10.2萬元售出，反映投資者在疫情嚴峻時對民生商場仍有信心。

另外，第一集團旗下長沙灣東方國際大廈8、12、15樓合共10個單位，上月底以約1.596億元售出，每個單位作價1493.79萬至1939.8萬元，以單位面積1439至1830方呎計，呎價1.01萬至1.06萬元，若以總樓面15,282方呎計，平均呎價則約10,444元。上述一籃子物業由匯敏有限公司、兆加有限公司、兆同有限公司購入，董事均為馬主彭慧克及相關人士。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款