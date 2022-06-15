moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

澐瀚移民盤4950萬沽 4年實蝕2200萬 去年中6000萬放售 劈價逾千萬終易手

【明報專訊】二手屢錄蝕讓的沙田九肚麗坪路一帶半新盤豪宅，新近再有業主損手離場。位處麗坪路最頂端的澐瀚，近日有業主因計劃移民，劈價逾千萬元，最終以不足5000萬元沽出，持貨約4年，實蝕約2200萬元或逾三成離場，屬近期罕見移民盤勁蝕個案。

明報記者 容婌維

上述單位為澐瀚2座低層複式戶，實用面積2182方呎，4房雙套連工人房間隔，附連約500方呎私人花園及按摩池。美聯物業營業經理張銘新表示，單位以4950萬元連1個車位易手，實呎22,686元。原業主計劃移民海外，去年中以約6000萬元連車位放售，放盤約1年未獲洽購，至近日累減1050萬元後才獲買家承接，減幅約18%。資料顯示，該單位由一位朱姓買家2018年以約6673.9萬元向發展商一手購入，及後再斥380萬元購入車位。以樓價連車位共7053.9萬元買入價計，原業主持貨約4年，帳面蝕2103.9萬元或近三成；若連使費計，料原業主最少實蝕逾2199萬元或約31%離場。

原業主4年前沽壹號雲頂賺約2700萬

事實上，該名朱姓買家過往曾多次投資物業，且多以公司名義入市，當中不乏新盤項目，如2009年2月曾以2803萬元購入九龍站天璽日鑽璽一個實用1314方呎的高層B單位，至2009年8月以3500萬元售予一名內地買家，持貨6個月，帳面獲利697萬元或25%。此外，2010年至少連購大圍壹號雲頂兩個單位，其中1座高層C室，實用1866方呎，以約1690萬元購入，同年以63萬元購入一車位，至2018年10月、即購入澐瀚單位後數月，以4450萬元售出，持貨不足8年帳面獲利2697萬元，賺幅1.5倍。

7年前新填地街舖獲市建局3340萬收購

不過，若數朱氏所持物業中，賺幅最大的其中一個物業，要數2006年以600萬元購入的旺角新填地街343號兩個地舖，物業於2015年終獲市建局進行收購，作價達3340萬元，即朱氏或相關人士持貨約9年，帳面賺2740萬元或4.6倍。

內地客去年沽澐瀚 3年實蝕逾五成

樓齡僅約5年的澐瀚二手成交不多，但過往不乏蝕讓個案。屋苑3座低層B室，實用1573方呎，4房間隔，去年8月連車位以3400萬元易手。該單位原由內地客持有，2018年以合共4564萬元購入單位及車位，當時需付30%辣稅，連同車位等使費，總入市成本達5836.2萬元。該業主持貨3年沽出，帳蝕約1164萬元或26%；連使費計實蝕逾2470萬元或約54%，至今仍為該屋苑最大宗蝕讓個案。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款