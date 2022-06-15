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4新盤周六推售共333伙

【明報專訊】新盤推售浪接浪，綜合市場資訊，本周六將有4個新盤，合共推售333伙。小型發展商喜雋旗下深水埗埗鴨寮街喜．揚，樓花期長約13個月，昨日落實周六早上10時起，在長沙灣道650號開售首批32伙，分A及B組時段揀樓，前者須選購2伙，將於本周五截票。項目自上周五起收票，市傳過去5日累收約100票，以首批開售32伙計，超額認購約2倍。

喜．揚全盤83伙，首批32伙，實用183至391方呎，屬開放式至2房，折實價392萬至765.7萬元，整批折實均呎為20,474元。入場單位為5樓B室，屬實用183方呎開放式戶，連23方呎平台，折實價392萬元、折實實呎21,421元。

Silicon Hill 1期周六第三輪賣118伙

新地（0016）旗下樓花期約20個月的大埔白石角Silicon Hill 1期，兩輪公開發售連招標，已累售約370伙，套現逾30億元。新地代理總經理胡致遠表示，本周六第三輪開售118伙，當中110伙以價單推出，另8伙招標。該110伙屬開放式至3房，訂價計總值約9.4億元，折實實呎16,234元至20,168元。至於恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯落實本周六開售182伙，市場消息稱，項目過去4日累收逾1280票，超額認購6倍。

飛揚今開示位予傳媒參觀

長實（1113）及新地發展的屯門飛揚今日開放示範單位予傳媒參觀之際，恒大（3333）已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第1期，昨上載銷售安排，首推20座洋房，而本周六起先以招標形式發售1伙，其餘19伙於下周一起招標。

最大面積為A1號洋房，樓高3層，實用2420方呎。洋房地庫設兩個車位，屬5房4套間隔，連980方呎花園及452方呎天台。

山頂道8號頂層戶轉由保誠非執董持有

另外，資本策略（0497）山頂道8號A1座頂層Penthouse B，早前有傳以約4.98億元「賣殼」售出，資料顯示，持有該單位的HEROSTORM LIMITED，公司董事已轉由路明及胡蓉擔任，前者為保誠（0388）獨立非執行董事、私募基金KKR亞太區合伙人兼負責人。單位實用3982方呎，連1456方呎天台及374方呎天台，實呎約12.5萬元。

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