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九龍灣第一集團中心補價7.24億 呎價3306元

【明報專訊】發展局與地政總署於2021年3月中推出以「標準金額」徵收工廈重建補地價先導計劃後，觀塘、九龍灣一帶先後有多個項目完成補地價，其中第一集團旗下前總部第一集團中心，剛以7.24億元完成補地價，每方呎樓面補地價約3306元。

上述第一集團中心，位於九龍灣宏泰道14號，前身為第一集團總部。市場消息稱，地政總署剛與第一集團達成補地價協議，作價約7.24億元，若以可建樓面約21.9萬方呎計，每方呎樓面補地價約3306元。第一集團董事魏深儀接受本報查詢時，確認有關消息，並指集團會於短期內入紙申請預售，期望第三季開售。她又稱，項目預計2024年落成，屆時集團總部會由現時的宏基資本中心遷往新落成之大廈。

魏深儀又稱，項目位置優越，鄰近港鐵站，將發展成21層高寫字樓，並會以玻璃幕牆設計，可享維港海景及啟德發展商遼闊景觀。資料顯示，第一集團曾就該工廈申請活化，並成功獲批，可作辦公室及商店等用途，但其後因條款未能配合，故未有實行，最終發展商選擇重建物業。

馬主4.2億購東方國際大廈一籃子物業

近年第一集團在長沙灣、荃灣都有多個工商物業拆售，其中長沙灣東方國際大廈28樓全層，面積10,077方呎，以1.31億元售出，呎價1.3萬元，連同同廈15樓一籃子單位，合共作價約2.3億元，買家以匯紅有限公司及兆同有限公司購入，董事均為馬主彭慧克及相關人士。

資料顯示，彭慧克早前亦以約1.596億元購入同廈多個車位，並以每個450萬元、合共2700萬元購入項目6個車位，即彭氏等共以約4.2億元購入該廈一籃子物業。

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