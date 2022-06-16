新世界資助房收82份意見 九成反對 居民憂減休憩空間增交通壓力

【明報專訊】新世界（0017）去年提出興建非牟利私人資助房屋單位，選址在元朗欖喜路一幅逾7萬方呎的地皮，並正式向城規會提出申請發展，項目上周五截收公眾意向書數目，城規會共收到約82份意見書，當中僅得2份意見書贊成、3份持中立態度，餘下77份或94%反對，主要反對原因為交通配套不足；另毗鄰同屬新世界發展的溱柏居民指項目阻礙住戶生態景觀及噪音增加，影響周邊居民生活。
本報曾向新世界方面查詢，該集團會否就公眾意見提出修訂，惟截稿前未獲回覆。據城規會文件顯示，94%反對上述改劃申請，主要是認為該地帶原作藝術品儲存及公共休憩空間，將為社區帶來裨益，惟將土地改劃為住宅，與該土地用途不符，亦與元朗南整體建議發展大綱是否符合成疑。另該項目一帶的私人屋苑溱柏及原築，由於附近缺乏公眾休憩空間，最近要前往元朗體育場及元朗屋公園，而據該土地的原意，將土地建構為大型且擁有多種設施的公共休憩空間，配合藝術品展覽室，能配合該區域的發展規劃，將土地改劃住宅單位，將擠壓原本可用於公共休憩的空間。
另有區內居民提到，擬議的發展地點鄰近元朗公路，該路段的車流量大，噪音問題嚴重，低層雖有路邊短隔音板，但30米以上高度的噪音比低層戶更大，影響居民休息。同時，擬議發展地點位於欖喜路，是單程路，改劃將嚴重影響交通情况。
資料顯示，新世界透過非牟利房社企「新世界建好生活」發展上述私人資助房屋，地點位於元朗第十三區欖喜路丈量約份第120約多個地段和毗連政府土地，毗鄰為同系新世界的大型私宅項目溱柏，地盤面積7.86萬方呎，申請改劃為「其他指定用途」註明「私人資助房屋和藝術品儲存及公共休憩空間」地帶。
新世界擬以地積比率不多於5倍作住宅發展，擬建1幢不多於25層高的住宅大廈，提供312伙、平均面積約486方呎的住宅單位，涉約15.15萬方呎。另建1幢不多於3層高的非住用物業，涉約6.42萬方呎，即整個發展項目總樓面約21.58萬方呎。按計劃以市價五折至六折發售，讓25至45歲及家庭優先申請，而項目東面土地則保留為藝術品儲存及公眾休憩用地。
據發展商遞交的物業圖則顯示，項目1層13伙，設有3部升降機，單位設1房、2房及3房間隔，以2房佔逾七成最多，單位間隔四正。新世界表示，經過詳細研究後，將部分原規劃作藝術品儲存的用地，撥作私人資助房屋發展，此可善用土地資源，亦可配合政府近年致力減低市民首次置業經濟負擔的工作，以及滿足市民置業的需要。