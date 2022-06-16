飛揚最快日內開價 首批不少於80伙

對於市場估計美國聯儲局有機會再加息，楊桂玲認為市場已大致消化加息消息，料準買家入市亦已計算有關因素。她又預計，飛揚以用家主導，受加息影響不大。她續稱，集團向來以市價推盤，將評估加息等因素，並以市價推售單位，價錢將參考屯門市中心及鄰近新盤。

Silicon Hill招標售出5伙

恒地（0012）旗下樓花期長約20個月、紅磡必嘉坊．曦匯將於周六首輪開售182伙，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去5日累收逾1600票，超額近7倍。他指有信心周五最終可截收逾2000票。至於項目設有9伙連天台特色戶，最快周內招標推出。

新地大埔白石角Silicon Hill 1期落實周六開售118伙前，以招標形式售出5伙，單位來自翠景閣1座及6座，其中翠景閣1座12樓B5室頂層特色戶，實用772方呎、連29方呎平台及385方呎天台，以1834.55萬售出、實呎23,764元，屬項目呎價新高。

瑧譽3號屋逾1.9億沽 實呎36574元

另外，保利（0119）屯門青山灣瑧譽再錄洋房成交。成交紀錄冊顯示，3號屋以招標形式1.90553億元、連兩車位售出。大宅樓高3層，5套房間隔，實用5210方呎，連376方呎平台、1127方呎花園及1148方呎天台，折合實呎36,574元。至於長實淺水灣道90號則推出5號屋，下周一起連兩車位招標。大屋樓高3層，實用5678方呎，連976方呎平台及291方呎花園，4套房間隔，屬項目示範單位。

據本報統計，6月至今新盤累錄近20宗撻訂及取消交易。佳明（1271）已屆現樓的青衣明翹匯連錄5宗撻大訂。單位屬1房至3房套戶，實用305至586方呎，成交價513.2萬至950.6萬元，實呎14,568至19,044元。

上述單位新近撻訂，料損失5%至10%訂金、即約25.66萬至95.06萬元，共涉逾280萬元。