好運中心升降機不達樓層2房625萬易手

另外，北部都會區概念效應持續，以往屢錄二手蝕讓的上水天巒，近月接連有帳面獲利成交個案。美聯高級分區營業經理黃嘉明表示，天巒策馬特大道雙號屋，實用面積2454方呎，3房套連書房及儲物室間隔，附設獨立車位、花園及天台，近日吸引用家以4800萬元「零議價」承接，實呎19,560元。

天巒4800萬「賣殼」沽 12年升近兩成

黃續稱，上述天巒洋房以公司轉讓形式（俗稱「賣殼」）易手，意味是次買賣毋須繳付印花稅。原業主2010年11月約4076.8萬元購入，持貨12年，帳面獲利723.2萬元或約18%。

不過，市場仍錄低價成交個案。屯門瓏門6座低層A室，實用面積510方呎，2房間隔，附連交樓標準企理裝修，新近以840萬元易手、實呎16,471元，低銀行估價近7%。中原副分區營業經理葉津榮表示，原業主於2014年1月以452.94萬元一手購入，持貨8年多，帳面獲利387.06萬元或約85%。

租賃方面， 中原副分區營業經理周世康稱，灣仔YORK PLACE高層A室，實用684方呎，3房套間隔，以4.1萬元租出，實用呎租60元，租金較高位回落15%。業主2018年2080萬元購入單位，租金回報2.4厘。