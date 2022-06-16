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駱克道銀主舖8200萬易手

【明報專訊】有「富豪飯堂」之稱福臨門酒家，原由其家族持有的灣仔駱克道275至277號金樂大廈地下舖位連閣樓，昨日透過拍賣連租約以8200萬元售出，商舖面積約1500方呎，呎價約5.47萬元。商舖現租予從事出售雲石的建材店，月租約19萬元，租期至2023年5月，租金回報約2.78厘。據悉，福臨門徐氏家族自2019年起，最少7次將物業抵押予財務公司，同時亦加按物業，2018年加按物業時，有關貸款金額達7000萬元。

原由福臨門家族持有

上述物業其後淪為銀主盤。資料顯示，徐氏家族早在1988年3月以500萬元購入，2020年被財務公司入稟高等法院，要求法庭下令交還貸款及3個抵押物業，當中包括上述駱克道商舖。若以最新成交價計，物業34年間升值15.4倍。

另有投資者以低價購入工廈投資， 中原（工商舖）工商部市務經理馬健邦表示，有關單位為荃灣柴灣角街83至93號榮興工業大廈3樓04室，面積2704方呎，以932萬元易手，呎價3446元。翻查資料，該工廈對上一宗成交呎價跌穿3500元水平，要追溯至2018年5月，7樓15室以425萬元成交，以面積1393方呎計，呎價3050元。原業主2010年以約310萬元購入，帳面獲利約622萬元。

此外，市場消息稱，美聯物業（1200）主席黃建業持有的旺角亞皆老街33號全幢乙廈，早前基座商舖，即地下、閣樓至3樓招租，其中3樓全層已獲大型租戶承租。

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