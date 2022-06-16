moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

林一鳴：新港人撐樓市 或抵移民潮影響

【明報專訊】今年以來數以十萬計的港人透過英國國民（海外）護照（BNO）移民離港，對樓市帶來的影響備受關注。著名投資專家林一鳴接受專訪時指出，近年每年平均有近8萬名「新香港人」從內地來港定居，當中估計不少屬月入3萬元或以上的專才，他們部分在港住滿7年，取得永久居民資格後便會買樓，成為樓市重要購買力，若此趨勢持續，可望抵消BNO移民潮對樓市帶來的不利影響，樓價料可維持穩定。

去年1月31日起，持有BNO的本港居民，即可申請BNO簽證在英國居住，住滿5年後可申請永久居留權，獲永久居留權身分1年後，就可申請正式入籍為英國公民，林一鳴引述英國內政部本年初公布的數據，去年共有10.39萬人申請BNO移民，當中超過9.7萬人已獲審批。

英國內政部為了解更多關於BNO簽證持有人的資料，去年4至5月及8至9月委託了IFF研究所對居住在英國的500名BNO簽證持有人隨機抽樣調查，發現大部分為高學歷、專業人士及已婚，其中逾九成已婚者更帶同子女定居，申請年齡35至44歲和45至54歲組別人數佔比最多，分別為32%和29%。

BNO移民多中產 港有自住物業

根據上述調查，林一鳴估計BNO移民英國的港人不少屬專業人士，例如會計師、教師及中層管理人員，由於他們的平均年齡是40多歲，即已在本港工作逾20年，大部分料已擁有本港自住物業。他分析，既然大部分BNO移民並非單身而是帶同家人一起往英國，故估計去年獲批BNO移民因而離開的本港居民肯定遠高於9.7萬人。

另外，林一鳴指出，由於英國現已擴大簽證標準，允許有資格獲得BNO本港居民的成年子女（即父母在1997年前已經居住香港，子女在1997年7月1日後出生並滿18歲）可獨立於父母申請到英國，所以他預期今年港人BNO移民英國的人數很大機會比去年更多。

每月逾6萬人離境 料不少移民

林一鳴又引述本港入境處的數據，指今年1至5月每月有6萬多至8萬多本港居民離境，而他估計不少人離境目的是移民，主要目的地是英國，這亦支持他上述對今年港人BNO移民人數的預測。

除了英國外，澳洲及加拿大等近月亦放寬港人移民資格，但林一鳴估計，英國應該是港人移民首選的目的地，BNO移民的數目估計是移民澳洲及加拿大的10倍或以上。另外，根據台灣移民署最新統計數據，2018年至去年獲居留及定居許可的香港人分別有5238、7332、12,389及12,858人，林一鳴表示，雖然香港人移民台灣的數字近年持續上升，但比移民英國的人數，仍有一段很大的距離。

移民多不賣樓 港樓價窄幅上落

星級分析員陸東兩星期前在本欄指出，即使過去一段時間的確有不少港人BNO移民，但估計大部分人並無沽出所持有的本港自住物業，故此二手樓市亦沒有因此出現龐大供應而推低樓價，「他們拿着BNO可以去英國居住一段時間，假如覺得不合適的話，便會回流香港，亦因此，他們並無沽出自住港樓」。

林一鳴認同陸東觀點，指在今年1至5月每月6萬多至8萬多名離境的本港居民中，即使不少屬BNO移民，肯定絕大部分也沒有沽出自住物業，否則樓價期內早已大跌，而非至今仍維持窄幅上落，「以中原城市領先指數（CCL）來看，今年首季跌幅低於5%，3月底回升至今，升幅亦低於5%，整體來說屬上落市（見圖）」。

他笑說，以自己的朋友圈來說，過去一年多以來因為投資阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）損失重大，需減持港樓套現補倉者，較因移民而沽出自住樓的人更多。

不少新香港人月入逾3萬 有能力買樓

綜合上述分析，林一鳴表示，BNO移民潮即使對樓價有不利影響，但影響暫時不大。展望後市，他強調要留意過去多年新香港人湧港撐起樓價的趨勢會否持續，若持續的話，可望抵消BNO移民潮的壓力，樓價料可維持穩定。

根據林一鳴估計，在2018年及之前幾年，每年平均有近8萬內地人來港定居，當中每日150個單程證配額、一年便已帶來5萬多人，而餘下2萬多人，包括經不同專才計劃來港工作的內地精英，以及從內地來港讀大學後留港工作的年輕人。他透露，幾年前他曾代表任職的公司招聘上述內地專才及大學生，向本港入境處申請居留資格，結果往往是月薪3萬元以上的工作，入境處才會批出相關工作居留簽證，故他估計，這批新香港人有能力在港置業，是本港樓市的生力軍。

林一鳴總結說：「新香港人已居港7年，並已取得永久居民資格，他們買樓像普通香港人般，只須繳付最高相當於樓價4.25%的印花稅，不像非港人般繳付30%的印花稅。之前本港樓價便是由這些新香港人撐起，近年此情况好像略為轉弱，我認識一些在港工作、年薪達數百萬元的新香港人，暫時對在港買樓的興趣已不及數年前。總而言之，有能力的新香港人會否繼續踴躍在港買樓，我覺得這是樓價一個最關鍵的變數。」

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款