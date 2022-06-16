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飛揚近賞山景 遠眺黃金海岸

【明報專訊】繼去年初帝御．嵐天推出市場，相隔逾1年後，屯門青山公路一帶再有大型新盤登場。長實（1113）及新地（0016）兩大發展商合作的青山公路大欖段170號飛揚第1期（屯門小秀村位置），提供400個單位，戶型涵蓋1至3房，標準戶一律不設露台，令室內空間更實用。飛揚第1期多數單位均享山景和園景，預料部分高層單位可遠眺黃金海岸一帶海景。

明報記者 容婌維

攝影 鍾林枝、鄧宗弘

飛揚第1期樓花期約21個月，共有400個單位，實用面積263至722方呎，可分為1房、2房（開放式廚房）、2房（梗廚）、3房1套房連儲物房，合共4款戶型，當中以1房戶最多，佔220伙或55%，實用面積介乎263至284方呎；另設30個特色戶。值得留意的是，2房連梗廚戶型有93伙，佔今期單位總數約23%，實用面積462至483方呎，料可吸引愛下廚的小家庭。

標準戶一律不設露台工作平台

飛揚第1期370個標準戶特別之處是，全數不設露台及工作平台，使室內空間更實用，可謂「買幾多，住幾多」，惟住戶需花點心思，在室內覓空間晾曬衣物。至於追求室內外空間兼備、較具經濟能力的準買家，則可物色連花園、平台或天台的特色戶。

今次介紹的1房經改動示範單位，以1座18樓J室為藍本，實用282方呎，屬面積較大的1房戶，此單位採開放式廚房設計。踏進大門，左邊為浴室，以雲石及金色紙皮石鋪砌，惟浴室不設通風窗。

1房戶最多 佔單位總數55%

經過浴室後便是開放式廚房，設計師將工作枱延伸，在牆角位置打造一張吧枱；廚房設有煮食爐、洗衣機等配套，惟雪櫃則放在玄關位置，與廚房相隔一段距離。客廳方面，設計師在靠牆一邊放置曲尺形梳化；為增加空間感，設計師將客廳與睡房之間的牆壁拆除，換成金屬條以分隔客廳和寢區，有助擴大空間。

經改動後的睡房有約70方呎，可放置雙人牀，房內仍有空間放置小型梳妝枱及衣櫃。這單位景觀預計以山景為主，設計師特地在客廳及睡房打造山系風格的特色牆，與屋外景觀互相呼應。

飛揚住客會所命名為「Club Relaxation」，連園林共佔地約12萬方呎，提供超過30項設施，包括25米戶外泳池、1.25萬方呎大草坪、室內運動場、健身室及種植區等。

黃金海岸商場滿足購物需要

準買家需留意，青山公路一帶近年雖然有多個新盤落成入伙，惟區內民生商舖、食肆仍相對缺乏，住戶可乘搭巴士或小巴往屯門市中心購置日常所需用品，或花約15分鐘步行至最近的黃金海岸商場吃喝購物。

對外公共交通方面，區內居民需依賴巴士接駁至屯門市中心或屯門公路轉車站，飛揚所在的小秀村位處中途站，繁忙時間或會較難上車。此外，飛揚毗鄰屯門公路及青山公路，預計向東北、最接近屯門公路的單位會受汽車聲浪影響。

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