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美議息前夕 外籍投資者入市映灣園

【明報專訊】美國聯儲局再加息0.75厘，且是28年來最大單次加幅，而議息前夕，有投資者入市東涌物業作收租用途，區內映灣園16座中層E室，實用面積543方呎，2房間隔，望大單邊開揚山景，聯儲局議息前以725萬元易手，實呎13,352元。

宇晴軒移民盤易手 19年升3倍

中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述買家為外籍投資者，入市作長線投資用，是次入市計劃承做三至四成按揭；同類單位市值租金約1.5萬元，按成交價計，預計租金回報約2.5厘。原業主2015年7月550萬元買入，帳面獲利175萬元或約32%。

另「移民盤」在議息前亦有買家承接。利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，荔枝角宇晴軒3座高層E室，實用501方呎，2房間隔，望開揚球場景，以898萬元易手，實呎17,924元。原業主計劃移民，早於2003年12月216.2萬元一手購入，帳面獲利約681.8萬元或3.15倍。

此外，美聯高級營業經理戴偉強表示，荃灣萬景峯1座高層F室，實用507方呎，2房間隔，周三以1076.8萬元易手，創屋苑同類「細2房」單位新高，實呎21,278元。原業主2015年778萬元購入，持貨約7年，帳面獲利298.8萬元或約38%。

壽臣山洋房2億「賣殼」易手

另消息稱，南區壽臣山明園一幢洋房，早前以約2.12億元「賣殼」售出，該洋房實用2937方呎，實呎約72,182元，原業主於1999年以3300萬元購入，現帳面賺1.79億元或5倍多。

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