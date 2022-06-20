東環成交實呎企穩1.5萬

明報記者 張芷君

東環6月截至14日止，暫時錄得約2宗成交，平均成交實呎約15571元。中原地產市務經理黃宏超表示，東環新近錄得6A座低層01室成交，屬實用面積646方呎3房套房間隔、享海景，原業主開價868萬元放盤，議價後減8萬元或0.9%，最終以860萬元易手，實呎13313元；原業主於2015年3月以698萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利162萬元，單位期內升值23%。

事實上，新地（0016）大埔白石角新盤Silion Hill第1期大開紅盤，加上恒地（0012）紅磡必嘉坊•曦匯開售，除凍結大批二手購買力外，個別業主更要蝕讓離場。

第一城3房業主料實蝕15%離場

以沙田第一城為例，新近易手的第24座低層E室，屬實用面積447方呎3房間隔；中原地產資深區域營業董事黎宗文表示，單位新近以608萬元易手，實呎13602元，原業主2018年4月以668萬元買入，持貨4年，帳面已蝕60萬元或逾9%，若連使費計，原業主估計要實蝕逾97.8萬元或近15%離場。

另荃灣半新盤海之戀‧愛炫美，早前錄得6月開齋成交；美聯物業區域經理蘇賽琼表示，海之戀‧愛炫美第3C座低層C室，實用面積531方呎兩房間隔、望海景，議價後以1020萬元易手，實呎19209元；原業主2017年8月以約830萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約190萬元或約23%。

睿峰兩房月租1.8萬 呎租44元

租賃市場方面，近日陸續交樓入伙的長沙灣睿峰，香港置業區域董事方文偉表示，睿峰東翼中層F室，屬實用面積408方呎2房間隔，新近以月租1.8萬元租出，實呎租金約44元；業主去年1月以931.1萬元購入，現享租金回報率約2.3厘。方補充，睿峰現有約40個放租盤，涵蓋開放式至3房單位，入場叫租約由1.28萬元起。

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