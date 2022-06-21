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凱柏峰I批預售涉592伙 2房戶佔六成 短期公開示位兼開價

【明報專訊】再有鐵路新盤部署登場，由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰I，已獲批預售樓花同意書，並於昨日上載樓書，主打2房戶、佔約六成，擬短期公開示範單位及開價。市場預計，項目有機會在七一回歸日連周末長假作首輪開售。

明報記者 陳寶恩 林可為

向來銷情理想的將軍澳日出康城新盤，第11期分3期發展，共提供1880伙，其中凱柏峰I涉及592伙，預計關鍵日期為2024年11月，樓花期長約29個月。樓書顯示，項目分設1A及1B座，住宅樓層設於9至62樓，單位實用面積291至995方呎。最細為1A座9樓D室，實用面積291方呎，連64方呎平台，屬1房戶。最大為1B座62樓A室，實用面積995方呎，連200方呎平台及812方呎天台，屬3房套房連儲物室。

必嘉坊‧曦匯加推68伙

折實均呎2.4萬

戶型分佈上，1房實用面積329至337方呎，共176伙，佔約30%；2房實用面積448至561方呎，共353伙，佔約60%；3房實用面積721方呎，共44伙，佔7%；特色戶實用面積291至995方呎，共19伙，佔3%。標準戶樓層一層設13伙，分6部升降機。共設245個住客車位。會所設於3、5至8樓，共逾3.7萬方呎。

至於恒地（0012）紅磡新盤必嘉坊．曦匯，上周六首輪開售182伙，至今累沽約125伙，佔比近七成。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，昨加推4號價單，共68伙，實用面積180至369方呎，最低實呎22,913元，整批折實均呎24,168元，比首張價單高約1%。當中1房戶設41伙佔最多。

Silicon Hill 1期

周五賣最後72伙

新地（0016）大埔白石角新盤Silicon Hill 1期，早前三輪銷售均沽清，連同招標，累沽約488伙，佔單位總數576伙約八成半。新地代理總經理胡致遠表示，項目落實本周五於九龍站ICC壓軸銷售最後72伙。此外，長實（1113）及新地屯門青山公路飛揚繼日前加推62伙後，市場消息指出，項目過去3日累收逾700票，以首兩張價單共142伙計，超額認購4倍，預計最快周六作首輪開售。

同區恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第1期，昨售出B6號屋，實用面積2260方呎，連24方呎平台、608方呎花園及469方呎天台；樓高3層，4套房設計，連兩個車位，以3927.88萬元招標成交，實呎17,380元，成交價創項目新高。

另外，華懋西半山大學閣1座6樓A室，實用面積1584方呎，4房雙套房，連1個車位以7180萬元招標售出，實呎45,328元。項目昨加推2伙，並於周五起招標。

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