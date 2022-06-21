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冀新政府新景象 利嘉閣料樓價升5%

【明報專訊】候任特首李家超日前公布新一屆政府管治團隊成員，意味香港將進入新時代。展望下半年樓市走勢，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，期望港府新管治團隊，可為香港帶來新景象。同時，疫情持續回穩，憧憬中港恢復通關，預料發展商下半年積極推盤，以追回上半年因受第五波疫情影響的賣樓失地，將帶動下半年樓價、成交量反彈，估計下半年樓價可望升5%，豪宅更會跑贏大市，升幅約6%至8%。

全年一手近1.4萬宗

較去年跌兩成

廖偉強表示，雖然美國今年迄今已累積加息3次合共1.75厘，但香港並未完全跟隨加息，本港銀行體系結餘亦充裕。他認為，美國加息不代表樓價會大幅下跌，並相信香港仍可維持超低息水平一段時間。

至於其他利好下半年樓價走勢的因素，他又認為，新冠疫情已儼如一種風土病，近期疫情持續回穩，料特區政府再收緊防疫措施的機會較微，加上下半年有機會中港恢復通關，勢帶動下半年樓價及成交量。

他表示，上半年整體樓價挫近2%，料下半年樓價將反彈5%至6%。下半年豪宅走勢則看高一線，若中港恢復通關，可望升6%至8%。交投方面，廖偉強估計，下半年一手整體成交為9000宗，比上半年錄約4900宗升約84%，即全年錄約1.39萬宗，比2021年全年錄1.75萬宗，按年跌約21%；下半年二手整體成交為2.4萬宗，比上半年錄約1.77萬宗升約36%，全年累計二手買賣料近4.17萬宗，較去年約5.16萬宗減近兩成。

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