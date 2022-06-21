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夏利里拉家族渣甸山屋市值7億 低去年三成

【明報專訊】雖然傳統豪宅區屋地一向有價有市，不過，由印度裔富商夏利里拉家族持有近半世紀的渣甸山包華士道8號獨立屋地，現透過仲量聯行放售，市場人士估計物業市值約7.2億元，以現有樓面計，實呎超過11萬元，參考去年物業透過另一代理行放售，當時市值約10億元，最新市值較一年前低約2.8億元或28%。

投資者連沽皓畋3伙

5年帳蝕逾百萬

仲量聯行香港資本市場部資深董事黃國華表示，物業現狀為兩層高獨立大宅，地盤面積約9814方呎，現有實用面積約6493方呎，連約6000方呎花園，大宅地下包括接待室、獨立客飯廳、2間儲物室、早餐房、洗衣房、2間工人套房、車庫等；至於1樓則設有5間套房（連主人套房）、家庭活動室及宗教室。另據渣甸山1及黃泥涌峽分區計劃大綱核准圖編號(S/H13/12)，物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，該物業可重建為3層獨立屋（連一層開敞式停車間），物業將以交吉出售。

事實上，經濟持續波動，市場連環錄得蝕讓個案，何文田皓畋近日有投資者接連沽出3伙單位，合共套現3470萬元離場。市場消息指，皓畋9座低層2房特色戶，實用面積548方呎，連78方呎平台，最新以1160萬元成交、實呎21,167元。該業主近期亦相繼沽出9座中層兩個單位，實用面積585及586方呎的2房戶，成交價分別為1110萬及1200萬元。上述3房原業主為物業投資者，2017年2月（即「一約多伙」條例收緊前）以「一約多伙」形式購入上述3伙，涉資3570.67萬元。以上述3伙單位總交易價3470萬元計，原業主持貨逾5年，帳面蝕100.67萬元或約2.8%，若連同使費，料實蝕逾277萬元或約7.8%。

另外，美聯市務經理李澤權表示，沙田河畔花園F座高層4室，實用面積242方呎，1房間隔，望城門河開揚景。

河畔花園移民盤469萬沽

4年實蝕9%

原業主去年5月以530萬在市場放售，因趕移民套現，最新累減61萬元或12%，以469萬元易手，實呎19,380元。原業主2018年5月以494萬元購入，持貨約4年，帳面蝕25萬或5%，連使費計料實蝕逾46萬元或9%。

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