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首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地

【明報專訊】上周五截標、共收21份標書的灣仔皇后大道東的商住地，由久未投得官地的太古地產（1972）以逾19.62億元奪標，以可建樓面11.62萬方呎計，每方呎樓面地價約16,888元，貼近市場估值上限20.9億元。值得留意的是，今次是去年底政府於出售官地中加入實用面積下限280方呎的「限呎」條款後，首次成功售出的限呎地。太古地產表示，地皮位置佳，有利發揮集團在發展高尚住宅項目的優勢。

明報記者 甘潔瑩

上述地皮去年12月，地政總署向城規會申請放寬住宅用地地積比率，據該會文件顯示，項目預計興建191伙。翻查資料，太古地產對上投得官地，已追溯至2013年以9350萬元、每方呎樓面地價1.51萬元，投得大嶼山長沙嶼南道洋房地，現發展為收租物業HAM TIN VILLAS，事隔近10年再度中標官地。

太古地產行政總裁彭國邦表示，是次競投競爭激烈，很高興能贏得這幅地皮，而地皮位處黃金地段，甚具發展潛力，有利發揮集團在發展高尚住宅項目的優勢，集團一直投放資源發展灣仔一帶，同區住宅項目EIGHT STAR STREET推出以來深受市場歡迎，集團將隨即進行項目規劃，並會適時公布最新消息。

前身呂祺教育中心

可建11萬呎樓面

上述官地原為呂祺教育服務中心，地皮面積約1.32萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，可建樓面約11.62萬方呎。美聯測量師行董事林子彬表示，地皮屬港島罕有中小型地，估計可發展為中小型及單幢式精品項目，料提供開放式至2房戶型，連同發展成本，料項目日後平均呎價約3.3萬元水平。事實上，太古地產以樓花開售、鄰近金鐘的EIGHT STAR STREET，去年首張價單以折實均呎3.69萬元開售，項目特色戶最高成交呎價5.3萬元。

EIGHT STAR STREET

呎價高見5.3萬

資料顯示，太古地產今年較早時公布了1000億元的投資計劃推動未來10年發展，其中20%的資金將用於投資位於香港、內地和東南亞的住宅物業市場。

事實上，近年集團以收購舊樓重建為主，如去年9月亦就與中華汽車（0026）合作發展的前中巴柴灣車廠項目完成換地要約，補地價逾45.4億元，每方呎樓面地價約6539元，項目料提供約800個住宅單位。集團亦併購鄰近同系太古廣場3座的皇后大道東46至56號的寶華大廈、蘭杜街1至11號，及晏頓街2至12號，於2017年以20.55億元透過強拍一統業權，預計重建成一幢約21.8萬方呎的甲級商廈。

鰂魚涌工廈重建項目

擬建77.9萬呎商廈

另今年3月已完成鰂魚涌仁孚工業大廈收購，將連同待批強拍令的船塢里8號華廈工業大廈合併發展，擬重建約77.9萬方呎的寫字樓及其他商業用途。

[香港地產]

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