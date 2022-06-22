波斯富街兩舖 新世界逾3億收購

較強拍估值高38%及50%

其中波斯富街54號，實用951方呎，上月以1.56億元售出，實呎16.4萬元，較強拍文件中市值約1.1295億元高38%，永光地產2009年以1億元購入，帳面獲利5600萬元，賺幅56%。另外，實用883方呎的波斯富街56號，則以1.57億元獲收購，較市值1.049億元高50%，實呎17.78萬元，永光2011年1.95億元購入，帳面蝕3800萬元或約19%。

另資料顯示，太子花園街黃禮賢大廈地下F舖，面積700方呎，上月底以3050萬元售出，呎價約4.35萬元，物業由裕泰興家族成員於2019年10月以2550萬元購入，持貨不足3年，現帳面獲利500萬元或近兩成。

花園街地舖不足3年帳賺兩成

除此之外，渣甸山包華士道8號獨立屋地近日放售，市場估值約7.2億元，印度裔富商夏利里拉家族昨透過公關澄清，指物業並非由該家族持有。本報翻查資料顯示，物業早在1998年由HARILELA PADMA HARI持有，及後多次轉給不同公司，物業現由KAMSH (PTC) LIMITED持有，據該公司去年一份借貸文件所見，公司唯一董事為HIRANAND KAMLA LAL，為另一印度裔富商HIRANAND家族成員，與夏利里拉家族亦有親戚關係。

[香港地產]