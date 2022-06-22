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希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億

【明報專訊】向來以商業物業租金為主要收入來源的「銅鑼灣大地主」希慎（0014），近年銳意重返住宅市場，與香港興業（0480）合作的大埔露輝路低密度住宅林海山城，部署來季以現樓形式登場。希慎執行董事及首席營運總監呂幹威接受傳媒訪問時表示，集團積極重返住宅市場，是希望提升收益來源，未來目標為住宅發展佔集團整體業務和基礎溢利10%；至於林海山城，初步估計銷售總額將高逾百億元。

自2019年至今，本港經歷社會運動、新冠疫情的洗禮，呂幹威指集團旗下寫字樓出租一直維持逾九成，但今後的發展策略除聚焦商業物業外，亦會積極吸納新土地儲備發展住宅，未來目標是可佔集團整體基礎溢利的一成，加強在經濟情况出現變化時的抗逆能力，令集團盈利維持穩定增長。事實上，希慎於本港住宅市場蟄伏逾20年，旗下港島堅尼地道竹林苑，一直保留作收租，而上一次開售的本港住宅，已追溯至2000年拆售的中半山花園臺。

呂表示，儘管中港目前仍未通關，但豪宅新供應向來稀缺，後市可看高一線。

住宅發展佔集團業務目標一成

至於旗艦住宅新盤、與香港興業合作的大埔林海山城，預計關鍵日期為明年6月，現已獲批入伙紙，部署來季以現樓形式發售，目前已接獲不少中港商人、大埔傳統家庭客等準買家查詢。他認為，林海山城兼享山景和海景，加上毗鄰北部會區，距邊境口岸亦不遠，項目開價將以九龍豪宅作參考對象，不排除發價單、招標雙軌並行，估計項目銷售總額將高逾百億元。

由262伙組成的林海山城（包括36幢洋房），分層單位實用面積介乎1000餘至2000餘方呎；洋房實用面積約3300至8000方呎，每戶可分配至少1個車位。另希慎與恒地（0012）、帝國集團合作，單位總數預計達1150伙的土瓜灣庇利街、榮光街大型市區重建項目，目前進行前期規劃，暫未有具體開售時間表。

翻查資料，上述土瓜灣項目可建總樓面逾71.7萬方呎，住宅佔約60萬方呎、商業樓面約11萬方呎；呂幹威指集團在營運商場具豐富經驗，加上將銅鑼灣利園區打造成兼融現代商業元素，但又保留傳統地區文化的社區氛圍，故集團將積極參與土瓜灣項目商場部分的規劃設計和營運。

明報記者 林可為

[香港地產]

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