凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場

明報記者 陳寶恩

攝影 鍾林枝

凱柏峰I預計關鍵日期為2024年11月，樓花期長約29個月，早前已獲批出預售樓花同意書，並已上載樓書。項目提供592伙，設有1A及1B座，住宅樓層設於9至62樓，標準戶樓層每層13伙，共用6部升降機。

單位實用面積介乎291至995方呎。戶型分類方面，1房戶實用面積329至337方呎，共176伙，佔約30%；2房戶實用面積448至561方呎，共353伙，佔約60%；3房戶實用面積721方呎，共44伙，佔7%；特色戶實用面積291至995方呎，共19伙，佔3%。

最細1房連平台特色戶291呎起

凱柏峰I最細單位，為1A座9樓D室的特色戶，實用面積291方呎連64方呎平台，1房間隔；最大單位為1B座62樓A室特色戶，實用面積995方呎連200方呎平台及812方呎天台，屬3房套房連儲物室間隔。

凱柏峰I的示範單位以1A座28樓F室為設計藍本，採2房間隔，屬無改動交樓標準示範單位；實用面積459方呎，樓層高度約3.3米（近11呎），空間感不俗。

單位入門左方設小型鞋櫃，亦預留枱面空間，可放置鎖匙及口罩等小物件；單位採開放式廚房設計，設一列曲尺櫥櫃及料理枱面，選用木紋面板，配搭灰白色雲石枱面，提供雪櫃、煮食爐、洗衣乾衣機等基本配套。

38呎三合一露台 空間實用

客飯廳開則方正，長約4.6米、闊約2.5米，方便擺放家俬。大廳外連三合一露台，料為日出康城新盤中首見的露台設計。特大露台面積38方呎，呈長形，闊約1.1米，空間實用，牆身鋪上灰白色牆磚。

兩間睡房及浴室由一道走廊貫通，其中主人房位於走廊盡頭，長闊均約兩米，預留足夠位置擺放較大型衣櫃。主人房設曲尺落地玻璃大窗，增強房內採光和通風效果。另一睡房同樣開則方正，空間實用。至於浴室則設有企缸，選用深淺灰白色雲石鋪砌，惟不設窗戶。

擁港鐵跨灣大橋等交通優勢

根據樓書資料，凱柏峰所有期數合共設有245個住客車位。另設住客會所，總面積逾3.7萬方呎。項目另一亮點，是毗鄰區內大型商場The LOHAS，設有英皇戲院共6間獨立影院，提供883個座位；另外亦設有LOHAS Rink溜冰場。

交通方面，由港鐵康城站乘地鐵約15分鐘可過海到達鰂魚涌站。至於將軍澳跨灣大橋，預料亦快將通車，加上連接日出康城至將軍澳、藍田的隧道，交通更見方便。

[睇樓手冊]