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佳悅最快下周開價 單位190呎起

【明報專訊】近年社區面貌變天的深水埗，繼鴨寮街喜．揚及通州街映岸後，區內再有樓花新盤登場。由佳寧娜集團（0126）旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、位於海壇街225號的單幢住宅項目，正式命名為佳悅（THE VIM），將提供115伙，最快下周上載樓書及開價，項目預計關鍵日期為2023年12月底，樓花期長約18個月。

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝透露，115伙單位實用面積約由190至300方呎，涵蓋開放式及1房間隔、同時設有特色戶。項目將於下周一上載樓書、下周三開放示範單位和開價，價錢將參考同區新盤及二手呎價。佳寧娜集團主席馬介欽表示，佳悅是該集團於本港首個住宅項目，而集團亦積極在港物色土儲，希望未來每年都有新盤登場，除佳悅外，集團正部署深水埗青山道住宅項目，預計明年推出。

長實：飛揚料有逾3%加價空間

另外，長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路新盤飛揚第1期，昨日開放第2座8樓A室、2房交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位實用483方呎，整體開則方正，設有梗廚及「明廁」。長實高級營業經理楊桂玲表示，將視乎周六首輪開售反應加推，預料有3%至5%提價空間。

買家付5515萬辣稅掃瑧譽兩屋

超級豪宅方面，英皇（0163）牽頭發展的南區壽臣山15號已屆現樓，昨首度推出2幢洋房招標，均屬6房6套設計，包括實用9550方呎的6號屋、連3139方呎花園和2559方呎天台；及實用8032方呎的7號屋、連3427方呎花園和2091方呎天台，招標時間為下周日（26日）上午10時至中午12時正。

另外，有豪客不惜付辣稅入市。內房保利置業（0119）屯門瑧譽，上月獲一組買家以超過3.67億元連購兩幢洋房。資料顯示，上述兩幢洋房包括實用5201方呎9號洋房，連車位成交價1.847億元，實呎35,512元，買家以林釵釵作登記，與宇宙電路板設備（深圳）董事同名，並需付2770.5萬元辣稅。至於實用5200方呎的12號洋房，早前連車位以近1.83億元售出，登記買家陳慧珊則與上述公司另一董事同名，並需付約2745萬元辣稅，共涉及超過5515萬元。

[香港地產]

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