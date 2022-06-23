林子峰13.6億沽運頭塘商場 6年賺5.5億

上述大埔運頭塘商場，商場總樓面約8萬方呎，設414個車位，最新以13.6億元沽出，呎價約1.7萬元。林子峰接受本報查詢時確認有關交易，並指美聯儲局加息，擔心未來加息速度加快，故沽售部分物業，但屬換貨行動，目前仍有留意入市機會，估計會以價錢相若之物業為目標，並會集中在商舖及工廈重建地盤。

2016年8.1億向領展購入

據悉，今次售出的運頭塘商場，出租率100%，每月租金收入約400萬元，租金回報約3.5厘，買家為華創建投，該集團持有本港多個核心商場包括尖沙嘴新港中心、旺角新之城等，是次購入運頭塘商場，主要看好其租金收入穩定。林子峰2016年向領展（0823）以8.1億元購入運頭塘商場，及後斥約4000萬元翻新，持貨約6年，帳面賺5.5億元或約68%。

去年10月3.45億購新蒲崗全幢工廈

事實上，林子峰在疫下亦有不少物業買賣，今年4月其妻就以約1.02億元售出中半山地利根德閣3座高層C室，單位實用2429方呎，實呎約4.2萬元，林子峰妻於2017年以約7500萬元購入，持貨5年帳面獲利約2700萬元或36%。另去年10月林子峰則斥3.45億元買入新蒲崗六合街全幢工廈，計劃重建為新式工廈，估計可建樓面約8.2萬方呎，每方呎樓面地價約4200元。

另方面，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，今年5月甲級寫字樓租賃市場走勢仍然理想，錄得12.9萬方呎的淨吸納量，並連續8個月錄得正吸納量。該行香港董事總經理鮑雅歷表示，甲級寫字樓租金較3年前已顯著回落，不少租戶正積極尋覓優質樓面以提升寫字樓空間質素，新建甲廈因配備新型設備及科技，有助吸納租戶。

[香港地產]