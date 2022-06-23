香港紗廠工廈重建百萬呎新式工廈 規劃署支持

資料顯示，上述地盤佔地約7.47萬方呎，申請人去年亦同時申請重建為2幢33層高商業大廈，該商廈重建方案已於今年3月獲城規會批出，總樓面亦與上述工廈方案相同。

上環宜必思酒店申重建284伙料過關

另由商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達，旗下帝邦投資的有關人士持有的宜必思香港中上環酒店，早前向城規會申請重建作住宅，提供284伙，有關申請將在明日審理，而規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲通過。

資料顯示，上述酒店位於上環德輔道西28號，地盤面積約1.46萬方呎，申請人擬以地積比8.73倍作發展，重建為一幢40層高（包括2層地庫及1層防火層）物業，提供284伙、平均面積約448方呎的住宅單位，以開放式及1房戶為主，總樓面約13.39萬方呎。

此外，規劃署明日亦討論旺角分區計劃大綱核准圖提出修訂建議，放寬區內多個商業及住宅地帶的發展限制，包括將區內商業用地的地積比率由12倍上調至15倍，同時放寬建築物高度限制至140米至160米；另就該區住宅的地積比率，由原先的7.5倍上調至8.5倍，高限亦上調至115米。

[香港地產]