moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

香港紗廠工廈重建百萬呎新式工廈 規劃署支持

【明報專訊】活化工廈政府吸引業主改劃，圖提升物業價值。由利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS） Limited持有的長沙灣道800及828號及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，去年向城規會申請重建1幢28層高的新式工廈，要求將地積比率放寬至14.4倍，以重建為1幢28層高新式工廈，另設兩層地庫，重建後總樓面107.66萬方呎。城規會將於明天審理，據規劃署文件顯示，該署亦不反對相關發展方案，料可獲「開綠燈」。

資料顯示，上述地盤佔地約7.47萬方呎，申請人去年亦同時申請重建為2幢33層高商業大廈，該商廈重建方案已於今年3月獲城規會批出，總樓面亦與上述工廈方案相同。

上環宜必思酒店申重建284伙料過關

另由商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達，旗下帝邦投資的有關人士持有的宜必思香港中上環酒店，早前向城規會申請重建作住宅，提供284伙，有關申請將在明日審理，而規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲通過。

資料顯示，上述酒店位於上環德輔道西28號，地盤面積約1.46萬方呎，申請人擬以地積比8.73倍作發展，重建為一幢40層高（包括2層地庫及1層防火層）物業，提供284伙、平均面積約448方呎的住宅單位，以開放式及1房戶為主，總樓面約13.39萬方呎。

此外，規劃署明日亦討論旺角分區計劃大綱核准圖提出修訂建議，放寬區內多個商業及住宅地帶的發展限制，包括將區內商業用地的地積比率由12倍上調至15倍，同時放寬建築物高度限制至140米至160米；另就該區住宅的地積比率，由原先的7.5倍上調至8.5倍，高限亦上調至115米。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款