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麥紹棠羅素街蝕讓貨 馬時亨長女逾億承接

【明報專訊】除住宅外，工商舖物業市場亦錄巨額蝕讓個案。由中建富通（0138）主席、歌手麥浚龍的父親麥紹棠等，透過華朗置業有限公司持有的銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心高層全層一個樓上舖，早前以1.1億元沽出，較2014年3月以1.49億元購入價，8年帳面蝕3900萬元或26%，而物業買家身分首度曝光。

資料顯示，買家為全仁健康產品有限公司，公司董事為劉馬露明（LAU MA, LO MING CHRISTINE）（圖），即港鐵（0066）前主席馬時亨的長女。據悉，物業現由美容公司租用，月租約17萬元，租金回報近1.9厘。市場人士稱，劉馬露明是次購入物業作旗下健康產品公司之用。

通菜街地舖7300萬沽 18年升1.9倍

另市場消息稱，旺角通菜街142至146號地下C舖，面積約1250方呎，以約7300萬元易手，呎價約5.84萬元。商舖現由寵物店租用，月租約17.5萬元，租金回報約2.87厘。原業主2004年以2525萬元買入，持貨18年，帳面獲利約4775萬元或1.9倍。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，獲獨家代理出售佐敦彌敦道225號明珠廣場14樓全層，面積約2395方呎，意向價約3300萬元，平均呎價約13,779元，以連租約形式出售，現時月租約9.3萬元，以意向價計，租金回報近3.4厘。

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