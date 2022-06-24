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NOVO LAND快批預售 1期主打2房

【明報專訊】正當長實（1113）及新地（0016）合作發展屯門飛揚準備明日首輪開售之際，新地同區另一項目、兆康NOVO LAND亦積極部署推售。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND申請預售順利，料兩周內獲批，並隨即推售項目1期，涉及824伙。對於屯門區內兩個新盤同期推出，雷霆認為兩盤各有優勝之處，相信銷情同樣暢旺。

飛揚今截飛 6日收近千票

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND 1期涵蓋開放式至4房戶型，主打2房戶，佔全盤逾半；另開放式及1房戶共佔32%、3房佔16%、4房佔1%。陳認為，項目間隔多元化，料可吸引年輕上車客、換樓客，以及來往中港兩地工作的人。為配合項目軟銷，新地特設「NOVO LAND開篷巴士」，於本周末（25及26日）於屯門區內行走，讓市民免費乘車遊覽區內近年發展。巴士線將由屯門站V city起步，前往港鐵兆康站、NOVO LAND、屯門市中心、屯門海濱花園及屯赤隧道浩和街，乘客可下車前往打卡熱點「幻愛橋」及「港版邁亞密」，再回到V city。

凱柏峰I今日起收票

至於明日首輪開售138伙的飛揚，將於今午截票。市場消息稱，項目過去6日累收近1000票，超額認購約6倍。

另外，樓花期約29個月的信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰I日前開價，首批128伙折實均呎17,888元；項目昨午起開放位於奧海城一期的示範單位參觀。信置營業部集團聯席董事田兆源稱，項目今日起收票，最快本周加推，並強調有加價空間，部署下周公布銷售安排。

恒地（0012）旗下紅磡大型新盤必嘉坊．曦匯，本月推盤迄今累沽約125伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯擬日內加推至少兩成單位，涉約65伙，料提價幅度介乎1%至2%，擬下周初展開新一輪銷售。

再有新盤買家撻訂離場。億京已屆現樓的大埔白石角海日灣，其中Court C 第1座8樓D室，實用1046方呎，3房間隔，去年11月以1587.3萬元沽出，實呎15,175元，買家新近取消交易，料遭沒收訂金10%或約159萬元。

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