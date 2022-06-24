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內地生付一年15萬租叠茵庭

【明報專訊】雖然中港未通關，但內地生在港租樓潮有重臨趨勢，其中兩名嶺南大學內地生，在「零議價」下預付一年、即逾15萬元租金，承租屯門叠茵庭一個2房單位，實用呎租約34元。

月租1.3萬 呎租34元

中原地產分行經理陳家富表示，暑假將至，屯門區租務成交轉趨暢旺，內地生租樓個案亦陸續增多，叠茵庭新近錄得內地生不議價「即睇即租」成交個案，單位為7座中層F室，實用383方呎，2房間隔，附全屋家俬電器，月租叫價1.3萬元，放租一周後即獲兩名嶺南大學內地生不議價兼預繳一年逾15萬元租金承租，實用呎租34元。業主於2015年9月412.8萬元買入，租金回報約3.8厘。

公司客近4萬租愛炫美4房

另外，美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西站上蓋海之戀，基座附設大型商場，其中2期愛炫美3A座高層A室，實用約1163方呎，4房套連工人套房，獲公司客以3.98萬元承租，實用呎租約34.2元。業主2017年12月以約2470.4萬元購入，租金回報約2厘。

另香港置業市務經理（銷售）袁世昌表示，觀塘凱滙1座高層M室，實用590方呎，2房連儲物室間隔，以月租約2.2萬元獲承租，實用呎租約37.3元。業主2019年1月以約1199.3萬元購入，租金回報約2.2厘。

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