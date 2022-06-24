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美聯移民：寬永居要求可吸人才

【明報專訊】自2019年起不少港人移民，面對移民潮，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷稱，港府應適時檢討該計劃申請要求，除了放寬配額外，可考慮調整申請者的學歷要求，尤其是發展創科和文化藝術相關行業。

鄭又稱，政府亦可考慮縮短永居時間要求，例如大約3至5年符合「通常居住香港」，或者考慮加入附加條件，如申請人適時繳納個人入息稅及強積金供款，即可獲香港永久居民身分等，以吸引精英留港工作，助香港提升人才競爭力。

「美聯環球指數」首季升6.8%

美聯環球亦表示，反映17個全球熱門城市樓價的「美聯環球指數」，以美元計算最新報182.46點，今年首季錄得按年升幅6.8%，而2019年第一季至2022年第一季期間，「美聯環球樓價指數」升幅達19%，估計下半年環球樓價有望延續升勢，預期升幅約5%內，其中英國樓價尤其看俏。

美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基表示，據稅務局最新數據，2021至22年度的離境清稅個案，由2019至21年的3.1萬宗，急升約81%至5.6萬宗，數據充分反映，2019至2022年不少港人正離開香港，移民到其他國家或地區尋求更佳發展，亦間接提振港人於各地置業意欲。

他又指，美聯環球對移民熱門地點，如英、澳、加等查詢量及佔比同時飈升，其中英加兩國查詢佔比雙雙急增逾1倍，在「移民又移居」熱潮持續下，相信各移民熱門國的樓價有望繼續看俏。

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