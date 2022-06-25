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凱柏峰I首日收1200票 超額8倍 最快日內加推 料下周首輪開售

【明報專訊】快將踏入7月，雖然在加息陰霾下，但新盤市場氣氛依然熾熱，焦點鐵路大盤、信置（0083）及嘉華（0173）牽頭發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，昨天首日接受認購登記，市場消息稱收逾1200票，以首張價單涉128伙計超額8倍，最快日內加推單位應市，料下周首輪開售。值得留意的是，次季熱賣新盤、同樣由信置牽頭發展的元朗錦上路站柏瓏I，4月底首日接受認購收約1500票，與是次凱柏峰I的成績相若。

明報記者 張芷君

凱柏峰I首推128伙，屬標準1至3房戶，提供最高16%直減折扣，單位折實價619.5萬至1243.2萬元，整批折實均呎17,888元，項目昨日向傳媒開放2房連儲物室無改動示範單位，以1B座28樓D室為藍本，亮點是其開放式廚房採玻璃間隔牆，呈「水晶廚房」設計；單位實用561方呎，露台連工作平台38方呎。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，上述開放式玻璃廚房戶型，全項目共44伙，首張價單提供9伙，相關入場單位為1B座10樓D室，折實價951.72萬元、實呎16,965元。

飛揚一周收1200票 超額8倍

至於今日開展首輪開售、長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路21個月樓花項目飛揚，昨日截止認購，項目自上周六收票起、過去7日估計累收約1200票，以首輪開售138伙計超額約8倍。另新地大埔白石角Silicon Hill 1期，昨晚開展新一輪銷售推出最後72伙分層戶，市場消息指整批單位接近沽清，令項目累售單位增至約560伙、估計吸金總額約45億元。項目是次推出的72伙，涵蓋開放式至3房戶，實用217至661方呎，維持最高17.5%折扣，開放式戶折實價約385萬元起。

Silicon Hill 1期最後72伙分層近沽清

受Silicon Hill熱賣帶動，億京已屆現樓的白石角同區盤海日灣，以1807.5萬元售出Court B第2座5樓BC室，屬實用1179方呎3房間隔、實呎15,331元，買家成交期為105日。綜合市場資訊，6月迄今整體一手新盤成交累積錄約900宗。

另恒地（0012）紅磡必嘉坊．㬢匯，敲定下周二（28日）次輪銷售68伙，是次銷售單位涵蓋4號價單全部單位，實用180至369方呎、屬開放式至2房戶型，折實價468.8萬至889.6萬元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，在「後疫情」及美國加息下，集團對必嘉坊．㬢匯仍錄理想銷情，感到滿意。

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