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林大輝近2.3億「首置」購緹山特色戶

【明報專訊】近日市場錄得不少豪宅新盤成交，當中不乏名人買家，其中全國政協委員、理工大學校董會主席、體院主席林大輝（圖）向本報確認，以2.275億元購入九龍半山龍駒道緹山一個連裝修家俬示範特色戶，為今年九龍區分層住宅物業成交價、實呎新高。

售價低屋苑同類3年前25%

資料顯示，上月以2.275億元售出的緹山1座7樓A室，買家以林大輝（LAM TAI FAI）登記，本報記者致電林大輝查詢，他確認有關單位是由他本人購入，但就指「私人事唔講咁多」。林大輝今次入市，只須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。

上述單位實用3017方呎，另連91方呎平台、380方呎前庭和2111方呎天台，屬4房4套連工人房間隔，連雙車位以2.275億元售出、實呎75,406元，單位客飯廳面積超過770方呎，外連露台及平台，可俯瞰全九龍市區景。資料顯示，屋苑一個面積、間隔相同的2座7樓A室，於2019年5月以逾3.07億元連兩個車位售出，實呎達10.18萬元，即今次林大輝所購單位，售價較3年前同類單位低約25%，惟依然是項目分層物業次高紀錄。

龍工主席妻2.7億入市21 BORRETT

另方面，長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD第1期，位於20樓1號單位，買家以倪銀英（NGAI NGAN YING）登記，與中國龍工（3339）董事局主席李新炎妻、公司非執行董事中英文名字均相同，料為同一人；倪銀英今次入市，須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。

上述單位實用面積達2945方呎，屬5房雙套及儲物室間隔，連兩個車位，成交價逾2.7億元，實呎91,896元，呎價創項目標準分層戶新高。

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