太古地產海灣街舊樓申強拍 估值12億

太古地產表示，集團就鄰近糖廠街一幅約2萬方呎用地，向土地審裁處申請強拍，如在強拍中投得該幅用地，將計劃重建作辦公樓及其他商業用途。資料顯示，上述兩物業均坐落於「商業」地帶，海灣大廈於1962年落成，而海傍大廈則於1961年落成，兩者同為1座樓高9層商住物業。資料顯示，海傍大廈其中一個單位由仲通有限公司持有，公司董事包括已故的裕泰興創辦人、「九叔」羅肇唐的長子羅守弘等。

鄰近太古坊 料重建30萬呎商廈

另被強拍之小業主中，其中3個物業由Maru Limited、飛達香港有限公司及偉聯（香港）有限公司持有，3間公司董事均為同一組李姓人士。翻查資料，李氏在區內持有不少物業，除今次被強拍項目外，在鄰近的長華工業大廈亦透過Maru Limited持有3個單位，市場有指該廈亦獲財團收購中，收購者以太古地產或有關人士呼聲高，當中兩個單位去年10月以每伙約7525萬元獲收購，若參考此價錢，Maru Limited所持之長華3個單位料市值超過2.25億元，較該公司2001至2011年期間總購入價3961萬元高逾4倍。

太古地產在太古坊持有的商業約668.7萬方呎樓面（包括今年落成的太古坊二座），另亦透過併購完成英皇道1067號仁孚工業大廈，以及待批強拍令的船塢里8號華廈工業大廈，上述兩物業將合併重建，預計提供77.9萬方呎，加上最新提出強拍申請的舊樓項目，料將為該集團額外增加逾100萬方呎商業樓面。

此外，城規會昨討論《屯門分區計劃大綱核准圖》多項修訂，主要修訂屯門南延線第16區增建的鐵路車站上蓋及毗鄰土地作商業及住宅發展，預計將建8148個住宅，住用總樓面涉約394.7萬方呎，初步預計首期最快2039年落成。城規會昨同意有關修訂，意味將正式進入法定規劃程序。

城規會同意屯門南延線站建8148伙

另爪哇控股（0251）2017年已獲批建商廈的銅鑼灣皇冠假日酒店，因獲批方案在去年底失效，新近再向城規會遞交申請，計劃重建一幢28層高商廈，涉逾16萬方呎。