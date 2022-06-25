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加息陰霾下 CCL八大指數齊跌

【明報專訊】美國聯儲局持續加息，在港息上調陰霾下，具體反映5月底至6月初樓市的中原城市領先指數CCL，相隔近5個月後，再錄八大指數齊跌的局面，其中CCL失守180點大關，最新報179.32點，按周跌0.81%；CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%；CCL（中小型單位）報178.47點，按周跌0.89%，三大指數均跌至近12周低位，幾近沒收早前樓價升幅。至於反映豪宅市况的CCL（大型單位），則報183.62點，按周微跌0.38%。

CCL失守180點大關

四區樓價最新公布全數下跌，新界東CCL Mass報189.93點，見66周新低，按周跌1.79%；新界西CCL Mass報167.46點，按周跌0.98%。市區方面，港島CCL Mass報182.62點，見9周新低，按周跌0.85%；九龍CCL Mass報174.04點，見10周新低，按周跌0.46%。

富安2房480萬沽 4年實蝕3%

市場再錄二手蝕讓成交。中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山富安花園14座低層K室，實用面積437方呎，2房間隔，以488萬元已補價易手、實呎11,167元。原業主2018年以480萬元已補價購入單位，持貨約4年，帳面僅獲利8萬元或約1.6%；若連使費計料實蝕逾16萬元或約3%。

AVA 228開放式3年多實蝕逾15萬

另外，美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，主打納米盤、去年底才入伙的深水埗AVA 228，位於低層F室，實用155方呎，開放式間隔，原業主上周起以低於買入價308萬元放盤，最新議價後以302萬元成交，實呎19,484元。

上述單位原業主2019年3月以309.1萬元購入，持貨逾3年、額印鬆綁後轉手，帳面蝕7.1萬元或約2%；連使費計料實蝕逾15.5萬元或約5%。

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