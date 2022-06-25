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凱龍瑞拆售333 Hennessy首成交 呎價逼2萬

【明報專訊】港鐵會展站效應，有基金趁勢相繼拆售灣仔全新商廈，繼宏基資本（2288）早前推售的灣仔謝斐道218號NovoJaffe錄理想銷情後，內地房地產私募基金凱龍瑞集團亦推出灣仔軒尼詩道333 Hennessy，並錄得首宗成交，呎價約1.95萬元。

中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，凱龍瑞近日拆售灣仔軒尼詩道333 Hennessy，剛錄首宗成交，單位為18樓02室，建築面積約609方呎，以約1187.55萬元售出，呎價約19,500元。買家為投資客，因看好區內商廈升值潛力，以及灣仔區銀座式商廈承租力高，決定入市作長線投資。

結好或相關人士5000萬購堅尼地城舖

另外，資料顯示，堅尼地城北街29至31號地下A號舖，面積約1300方呎，原叫價5800萬元，本月初以5000萬元售出，呎價約3.84萬元，買家以AMBITIOUS PROFIT LIMITED登記，董事包括結好控股（0064）主席洪漢文、副主席湛威豪及行政總裁甘承倬。原業主1970年17.8萬元購入，其後多次內部轉讓，物業52年後帳面升值4982.2萬元或近280倍。據悉，舖位現由人氣麵包店Soft Thunder Bakery以月租約11萬元租用，租金回報約2.64厘。

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