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壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王

【明報專訊】雖然美國聯儲局早前加息0.75厘，但仍無阻超級豪宅錄大額成交。英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、明發集團（0846）及資策（0497）合作發展、已屆現樓的南區壽臣山道豪宅壽臣山15號錄得首宗成交。項目7號洋房以逾8.7億元成交，成交價料創今年一手新盤新高價紀錄，折合呎價逾10.8萬元，相信亦屬南區屋苑式洋房呎價新高。

英皇楊政龍：市場購買力正在釋放

英皇國際副主席楊政龍表示，上述7號屋實用面積8032方呎，屬6房6套設計、另連3427方呎花園及2091方呎天台，備有私人游泳池，成交價高達8.7024億元、實呎108,347元。

他續稱，疫情持續穩定，本港經濟逐漸回復正常，累積多時的市場購買力正在釋放，而集團牽頭發展的壽臣山15號，坐落於港島南區，而區內一手洋房向來供不應求。

壽臣山15號另一幢6號屋，實用面積9550方呎、連3139方呎花園和2559方呎天台，目前亦正招標發售中。

實呎10.83萬料創南區屋苑洋房呎價新高

翻查資料，今年新盤市場成交呎價最高紀錄，屬於有「亞洲樓王」之稱、九倉（0004）和南豐發展，會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，項目第三期15樓C室，今年1月以5.83億元招標售出，單位實用面積4230方呎、實呎13.78萬元。

此外，新地（0016）港島東半山司徒拔道豪宅Central Peak第1期，5月以2.88億元售出Alpex III 6樓Sky Manor，實呎103,934元，創東半山分層物業紀錄。

另值得留意的是，由南豐等發展的深水灣徑8號，去年底以逾3.93億元售出1座16樓B室，實呎亦高見10.8萬元，創南區分層呎價紀錄。

壽臣山15號已獲批滿意紙，項目由15幢洋房組成，實用面積3727至12,073方呎，屬4房4套至6房6套設計。各幢洋房均連花園、車位及內置升降機，當中13幢設私家泳池。

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