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Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬

【明報專訊】新地（0016）今年大型樓盤、位處大埔白石角優景里的Silicon Hill，最大亮點是鄰近現正規劃興建的東鐵線白石角站，待計劃拍板落實後，意味優景里一帶屋苑未來可享鐵路交通優勢。Silicon Hill第1期涉576伙，早前經過3輪銷售估計已累積沽逾490伙；項目最細戶型，為實用面積217方呎開放式單位，料為白石角一帶新盤面積最小的戶型。項目主打2房戶，佔全盤近半數單位，料吸引區內分支家庭及上車客。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

Silicon Hill屬新地大型發展項目，分3期發展、合共提供1871伙。屋苑毗鄰香港教育大學運動中心，亦即擬建東鐵白石角站的選址；是次推出的第1期，由5座11層高的中密度住宅大廈組成，提供576伙，分別為翠景閣第1至6座（不設第4座），預計關鍵日期為2024年2月底，樓花期約20個月。

分3期發展 合共1871伙

至於Silicon Hill第1期標準單位共506伙，戶型涵蓋開放式至3房，另提供70伙地下連花園或頂層連天台特色戶。單位實用面積介乎217至851方呎不等，主打2房，共271伙，實用398至463方呎，數目佔全盤約47%。

入場門檻最低的開放式戶共40伙，實用217至222方呎，佔比約7%；最細的217方呎開放式單位，分佈於翠景閣2、3及5座標準戶A5室，是繼嘉華（0173）旗下嘉熙225方呎開放式單位後，白石角區內面積最細單位。

另外，1房戶共78伙，佔比約14%；3房共117伙，佔比約20%。項目最大單位是3座12樓A1室，實用851方呎、連262方呎平台及475方呎天台，屬3房套房連書房及儲物室套廁間隔。

現時開放的兩個交樓標準示範單位分別為2房、及3房套房戶型。3房套房以翠景閣5座9樓A2室為藍本，實用面積640方呎，樓層高度約3.15米。近門口的玄關位設多組收納櫃，包括抽拉式鞋櫃，並放置有洗衣機，空間更見使。單位採開放式廚房設計，附曲尺櫥櫃料理枱面，選用藍白色櫥櫃面板。為阻隔油煙，設計師特意做了一道玻璃趟門，住戶煮食時可關上。

開放式廚房附曲尺櫥櫃料理枱

單位客飯廳呈長方形，長約5.4米，闊約2.7米，易於擺放梳化、電視櫃及餐枱等家俬，外連約23方呎露台。單位以一道長走廊通往3間睡房及浴室。睡房與客廳同樣向西，主人房套房面積約140方呎，採曲尺落地大窗。套廁設浴缸，連16方呎工作平台。2房示範單位以翠景閣3座9樓B2室為藍本，實用405方呎。入門右方為開放式廚房，左方為浴室。為善用空間，浴室採用趟門，此單位亦沒有走廊位，兩間睡房設於客廳左右兩旁，同樣向東。值得留意是，單位設減音窗，可降低鄰近交通行車聲浪。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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