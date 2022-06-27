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凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬

【明報專訊】受美國聯儲局加息影響，加上一手新盤接連登場，令二手物業交投亦受影響。在將軍澳日出康城凱柏峰即將開售之際，區內代理表示，將軍澳中心近期成交亦受影響，惟平均成交實呎依然企穩於1.8萬元的水平。

明報記者 張芷君

綜合代理資料，將軍澳中心6月份截至23日，暫時錄約8宗成交，交投市况未算熾熱，惟平均實呎企穩於1.8萬元。

低層兩房675萬沽 業主料損手4.5%

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心新近成交為11座低層D室、屬2房戶，實用384方呎，望園景，成交價675萬元、實用呎價17578元；原業主2019年5月以666.8萬元購入，持貨約3年、SSD額印稅鬆綁即轉手，帳面獲利8.2萬元或約1%；若連同使費計，料實際可能蝕逾30萬元或約4.5%。

事實上，二手市場連錄蝕讓個案，中原地產高級分行經理陳晉立表示，新蒲崗譽．港灣1B座中層A室，實用面積890方呎、屬3房1套連工人套房間隔，望市景，新近獲區內換樓客以1660萬元承接、實呎18652元；原業主2018年10月1666.5萬元購入，持貨近4年，帳面已蝕6.5萬元或約0.3%；若連使費計，原業主料需實蝕逾89萬元或約5%。

河畔1房減價12%後 469萬易手

美聯物業市務經理李澤權表示，沙田河畔花園F座高層4室，實用242方呎，1房間隔，望城門河開揚景，原業主去年5月以530萬在市場放售，因趕移民套現，最新累減61萬元或約12%，以469萬元易手，實呎19380元；原業主2018年5月以494萬元購入，持貨約4年，帳面蝕25萬或5%，連使費計料實蝕逾46萬元或9%。

內地生租叠茵庭 預繳1年租金

租務方面，近日再現內地生重返本地租賃市場。中原地產分行經理陳家富表示，暑假將至，屯門區住宅租務成交轉趨暢旺，內地生租樓個案陸續增多；叠茵庭新近錄得內地生不議價「即睇即租」成交個案，租出單位為7座中層F室，實用383方呎2房間隔，附全屋家俬電器，月租叫價1.3萬元。

單位放租僅一周，即獲兩名嶺南大學的內地學生，不議價兼預繳一年逾15萬元租金承租，實呎租金約34元；業主於2015年9月以412.8萬元買入單位，現享租金回報率約3.8厘。

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