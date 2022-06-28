將中3房1768萬破頂 3年平手離場

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心3期將軍澳豪庭（13座）高層H室，實用面積905方呎，3房1套連儲物房，向東南、望海景及開揚市景，以1768萬元易手，成交價創屋苑二手新高，實呎19,536元。

成交價雖創新高，但原業主2019年4月以1668萬元購入上址，持貨滿3年、額印鬆綁後轉手，帳面獲利100萬元或近6%，連使費計料近乎平手離場。

翻查資料，將軍澳中心對上一宗新高價成交，於今年1月錄得，屬將軍澳豪庭高層A室，實用面積及間隔與今次成交單位相同，以1750萬元易手，實呎19,337元。換言之，新成交價將舊紀錄推高18萬元或約1%。

健威2房連平台低市價沽

加息陰霾下，二手購買力以用家為主，帶動特色戶受追捧，北角健威花園相隔約1年再錄特色單位成交。

美聯物業高級營業經理謝國安表示，屋苑C座低層連平台單位，實用面積446方呎，2房間隔連大平台，享獅子山遠景，獲外區用家以777萬元獲接、實呎17,422元，較市價低約7%。原業主於2014年12月以603萬元購入上址，持貨逾7年轉手，帳面獲利174萬元或約29%。

珀麗灣2房20年升值2.4倍

市况回調，業主願意擴闊議價空間，個別屋苑樓價有所回落。中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣5座中層A室，實用面積522方呎，2房間隔，望汀九橋海景，原業主約於一周前叫價698萬元放盤，及後減價20萬元或約3%後，以678萬元易手、實呎12,989元，較對上一個同類成交做價近700萬元回落3%。不過，原業主早於2002年9月以199.8萬元一手購入 ，持貨近20年，帳面獲利478.2萬元或約2.4倍。