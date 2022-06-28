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永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億

【明報專訊】樓市交投活躍，有投資者趁機放售重建地盤，其中永義國際（1218）放售紅磡漆咸道北470至478號住宅重建項目，市值約5.5億元。另外有業主放售旺角、深水埗共4個舖位，合共市值逾3億元。

批建樓面4.2萬方呎

鄰近多個大型重建項目

上述漆咸道北470至478號，由永義國際持有，並由高力負責放售，項目鄰近環海．東岸、何文田山畔、啟岸等多個新晉屋苑，亦鄰近市建局多個大型重建項目（見圖）。高力香港資本市場部行政董事翟聰表示，物業佔地約4700方呎，已獲批興建一幢逾180個單位之住宅項目，總批建樓面約4.2萬方呎，整個項目連獲批圖則出售。若以項目市值約5.5億元計，每方呎樓面地價約1.3萬元。

投資者放旺深4舖 叫價逾3億

另外，中原商舖部分區營業董事馮文聰表示，有業主放售深水埗、旺角一籃子4個舖位，意向價合共約3.078億元，可一併或個別出售，今批物業中價值最高位於深水埗長沙灣道241至249號地下8至10號舖連地庫，總面積約5250方呎，叫價約1.1億元，呎價近2.1萬元，物業租予多個行業，包括精品店，時裝店等，每月總租金收入約12.8萬元，而項目地庫約3800方呎樓面仍待出租，預料呎租約37元。

至於旺角廣東道913至923號地下入口連1樓，總面積約6580方呎，意向價約9200萬元，呎價近1.4萬元，舖位現獲護老院承租，租期至2027年8月，首3年每月租金約19萬元，租金回報約2.47厘，其後3年可加租至21.28萬元。

另深水埗南昌街179號地下連閣樓，總面積約2000方呎，叫價3980萬元，呎價近2萬元；深水埗青山道322號地下，面積約1200方呎，叫價6600萬元，呎價約5.5萬元。

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