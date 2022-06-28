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MegaBox料暑假生意額增兩成

【明報專訊】嘉里（0683）九龍灣商場MegaBox，與羚邦集團及其代理的《小王子》合作推出「MegaBox×Le Petit Prince藝遊花園」活動，從明天起至9月4日，MegaBox L5中庭有五大《小王子》打卡位，包括以玫瑰包圍的「小王子官方授權手稿珍藏藝廊」，內有首次展出的《小王子》經典手稿。MegaBox高級總監文靜芝表示，預料7至8月傳統暑假期間，加上第二期消費券及商場優惠的推動下，商場人流及生意額將增約兩成。

文靜芝：商場八成租戶續租

文靜芝又表示，商場續租亦未受疫情影響，雖然舊租戶租金有輕微上漲，但已有八成租戶續租。文續稱，商場將與PayMe合作推出消費券回贈獎賞，亦配合其他消費券平台推出不同的優惠，送出總值逾100萬元的商戶現金券及折扣券，加上小王子活動中有本地花店 「Le Petit Prince×Hahahaflorist」期間限定店，及全港首個小王子室內市集，售賣藝術平台Whateversmiles聯乘的小王子周邊商品。市民在商場消費滿指定金額，亦可換領小王子聯乘禮品，預料會吸引不少家庭客。

另外，最近新盤相繼推售，商場推「新居入伙優惠巡禮」配合，明日起至12月31日選購家具或室內裝修都享有優惠。特選樓盤住戶成為Mega Club會員後，可獲5000元折扣券及免費泊車券等。

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