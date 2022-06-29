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去年流標 東涌配電站收31份意向

【明報專訊】去年11月曾流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目重新上馬，昨日截收意向書，共收到31份意向書，比去年9月招收意向書時的35份減少4份，市場料最快日內招標。有業界表示，由於項目規模頗大，投資額高，加上之前曾流標，故下調項目估值25%。

少去年4份意向 最快日內招標

受疫情影響，港鐵昨接受發展商以現場或電子形式遞交意向書，而就記者現場所見，項目昨日至下午2時截止，只有兩名不願透露身分之人士到場遞交意向書，但據港鐵及後公布，項目合共收到31份意向書。資料顯示，項目去年9月招收意向書，當時共收到35份意向。至去年11月截標，當時共收到5份標書，惟項目最終流標收場。

業界估值較去年跌25%

雖然項目去年曾流標，但昨日仍有不少本地發展商遞交意向，包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、長實（1113）、會德豐、華懋、英皇（0163）、遠展（0035）、資本策略（0497）、泛海（0129）等。

上述項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面上限為939,568方呎，料提供約1400至1800伙，去年推出指補地價逾47.65億元、每方呎樓面補價達5072元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目規模頗大，投資額高，加上之前曾流標，料增加競投風險，另亦要視乎補地價金額及分紅比例等條件會否改善，以增加項目吸引力，考慮各因素下調減項目地皮估值至約42.28億元，每方呎樓面地價即約4500元，較該行去年估值56.37億元低25%。

[香港地產]

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