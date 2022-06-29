改舊區形象 深水埗漸變身文青勝地

【明報專訊】深水埗區去年獲外國雜誌《Time Out》列為全球最型格社區之一，主因是近年有不少迎合年輕人口味的小店進駐，包括店面設計充滿日本和台灣味道的咖啡店，以及一些具獨特風格的生活雜貨店。事實上，過往以售賣布料及製衣材料為主、唐樓林立的深水埗，現時具有新舊社區交融的獨特性，已成為年輕人熱門打卡地點。
現時步出深水埗港鐵站，往太子方向走，不乏社交媒體KOL常到訪的店舖，其中「Storerooms」從旺角樓上舖，搬遷至深水埗大南街地舖，售賣商品包羅萬有，從復古時鐘到日製玻璃餐具，因此吸引不少「尋寶」人士到訪。
此外，以素食及文青裝修為賣點的食肆「YEARS」，還有以水泥為裝修主調的咖啡店「Coffee of the Day」，令深水埗充滿咖啡香氣和型格氛圍，增添年輕人探索深水埗獨特魅力的興致。
至於充滿懷舊感的鴨寮街，過往一直是賣二手貨的集中地，至今變成販賣二手貨及電子產品為主，吸引不少年輕人到地攤「尋寶」，很多時有意外收穫。
深水埗亦有不少「深藏不露」的美食地點，例如數度榮獲米芝蓮評級的劉森記麵家，總店位於福榮街，店面平實，但吸引不少人慕名前往品嘗馳名的蝦子麵。
此外還有維記咖啡粉麵，當中最吸引食客的豬潤麵，連前行政長官曾蔭權亦曾光顧。