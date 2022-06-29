改舊區形象 深水埗漸變身文青勝地

新舊交融 獲選型格社區

現時步出深水埗港鐵站，往太子方向走，不乏社交媒體KOL常到訪的店舖，其中「Storerooms」從旺角樓上舖，搬遷至深水埗大南街地舖，售賣商品包羅萬有，從復古時鐘到日製玻璃餐具，因此吸引不少「尋寶」人士到訪。

此外，以素食及文青裝修為賣點的食肆「YEARS」，還有以水泥為裝修主調的咖啡店「Coffee of the Day」，令深水埗充滿咖啡香氣和型格氛圍，增添年輕人探索深水埗獨特魅力的興致。

至於充滿懷舊感的鴨寮街，過往一直是賣二手貨的集中地，至今變成販賣二手貨及電子產品為主，吸引不少年輕人到地攤「尋寶」，很多時有意外收穫。

深水埗亦有不少「深藏不露」的美食地點，例如數度榮獲米芝蓮評級的劉森記麵家，總店位於福榮街，店面平實，但吸引不少人慕名前往品嘗馳名的蝦子麵。

此外還有維記咖啡粉麵，當中最吸引食客的豬潤麵，連前行政長官曾蔭權亦曾光顧。

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