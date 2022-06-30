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佳悅折實346萬起 今年最低入場新盤 首批折實均呎19493元 低本月初喜‧揚5%

【明報專訊】深水埗爆發新盤搶客戰，佳寧娜集團（0126）旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展，位於深水埗海壇街的單幢新盤佳悅，樓花期約1年半，項目昨日開價，首張價單50伙，實用199方呎開放式戶折實約346萬元起，是今年市場上入場費最低的新盤；整批折實均呎19,493元，較同區本月初登場、樓花期約1年的鴨寮街喜．揚，首批折實均呎20,474元低約5%。

明報記者 陳寶恩

佳悅今日起收票及向公眾開放位於長沙灣ONE NEW YORK的示範單位，預計最快下周開售。事實上，與佳悅僅一街之隔，由香港小輪（0050）及市建局發展、恒地（0012）負責銷售的通州街映岸，日前已上載樓書，意味銷售進入直路。映岸提供262伙，樓花期約20個月，預料短期內開價及開放示範單位，兩個市區新盤有機會短期內正面交鋒。

今起收票及開放示範單位

翻查資料，對上售價最低的新盤，屬去年底推出的旺角雋薈，實用152方呎開放式戶，折實價338.8萬元。至於同區本月開價的鴨寮街喜．揚，首批32伙折實均呎20,474元，佳悅較之低約5%。喜．揚最低入場單位為183方呎開放式連平台戶，折實價392萬元，而該盤本月中首輪開售32伙，最終僅沽約3伙。

二手方面，佳悅附近新晉屋苑，近期平均呎價約1.84萬至2.2萬元水平。如入伙約4年的傲凱近期平均實呎約1.93萬元；海柏匯近期平均實呎則約1.84萬元；入伙約3個月的AVA 228 近期平均實呎約2.03萬元，反映佳悅首批折實均呎貼近同區二手水平。

首批50伙逾三成半折實不足400萬

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，首批50伙實用面積199至289方呎，包括36伙開放式及14伙1房戶型，價單售價368萬至624.8萬元，實呎18,492元至23,542元。120天即供最高6%折扣，折實價345.92萬至587.31萬元，折實實呎17,383元至22,129元。項目另提供建築期付款，最高折扣為4%，比即供付款僅少2個百分點。整批單位不論以即供或建期計算，折實價均在600萬元以內。

以即供價計，首批50伙中有18伙折實價只需300餘萬元，是近期市場較少有的細價新盤。首張價單售價最低的單位為5樓A室，實用面積199方呎，開放式戶，折實價345.92萬元，折實實呎17,383元。

尹德輝：薄利多銷 非對樓市悲觀

尹德輝表示，佳悅為宏達旗下區內第二個住宅項目，亦是與佳寧娜首個合作項目。他相信，項目用料、質素都可追及大型發展商級數。對於首批價錢低開，他強調集團非認為樓市轉向及感悲觀，而是實行「貨如輪轉 」、「薄利多銷」的策略，以吸引市場注目。

[香港地產]

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