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凱柏峰I 6日累收近6200票 超額25倍

【明報專訊】信置（0083）及嘉華（0173）牽頭發展、樓花期長約29個月的將軍澳日出康城凱柏峰I ，昨日截止認購登記，並於今日首輪開售238伙，項目過去6日累收近6200票，超額認購25倍，市場估計全數單位今日有望沽清。

田兆源：登記準買家逾八成年輕客

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I 是次接獲的近6200票，登記準買家有超過八成為年輕客戶。凱柏峰I今天首輪開售238伙，1房佔69伙、2房佔163伙（部分連儲物室）、3房連套房戶佔6伙；折實價619.5萬至1243.28萬元，整批折實均呎18,136元。以建築期付款計，238伙中有約九成單位折實價低於1000萬元，可受惠新按保承做最高九成按揭；整批單位以定價計，估計市值約22億元。

本月一手成交已破千宗

凱柏峰I開售，有望將6月整體新盤銷售推高至約1300宗。綜合市場資訊，6月截至昨日，新盤市場累錄約1050宗成交，昨日不乏新界一手特色戶成交，當中恒地（0012）牽頭、已屆現樓的馬鞍山迎海第1期，第2座地下及1樓A室複式特色戶，透過招標以5078.25萬元售出，單位為實用2745方呎3房間隔、連1187方呎花園、實呎1.85萬元，為迎海第1期今年首宗一手成交。

部署來季推售屯門新盤NOVO LAND的新地（0016），旗下大埔白石角Silicon Hill 1期再沽1伙，令項目於不足一個月內累售562伙，佔全盤576伙近98%，套現逾45億元；新售出翠景閣第2座12樓A1室，實用830方呎連262方呎平台及464方呎天台，4房連套房間隔，成交價1975萬元、實呎23,795元。

此外，中洲置業火炭星凱‧堤岸，新售出第1座5樓E室特色戶，實用536方呎連445方呎平台、2房連工作間設計，成交價1286.4萬元、實呎2.4萬元；項目去年底推出至今累售859伙，套現總額逾86億元。

另恒地旗下西營盤藝里坊‧1號和藝里坊‧2號、鴨脷洲逸南及倚南、港島東THE HOLBORN、大角嘴利奧坊．曦岸、利奧坊．凱岸、利奧坊．壹隅等，各首5名買家由中原或美聯，送出「雙人直升機天際遊及半島酒店下午茶套票」、或「慶回歸豪華佳餚盛宴」。

[香港地產]

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