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半年13宗強拍申請 逼去年全年

【明報專訊】疫下發展商仍積極就旗下舊樓申請強拍，土地審裁處最新收到2宗申請，其中一宗為永倫集團持有的油麻地金漢大廈申請強拍，估值逾11.54億元，另樂風集團就市值逾1.45億元的鴨脷洲商住物業申請強拍。該處今年上半年共接獲13宗強拍申請，較去年同期6宗，按年增加7宗或1.16倍。據統計資料，去年全年共有16宗強拍申請，比今年暫錄13宗申請僅多出3宗，並以新世界（0017）併購多年的銅鑼灣波斯富街一帶等多幢舊樓估值最高，逾45億元，創下本港歷年最大額單一強拍項目。

永倫油麻地舊樓申強拍 估值逾11億

最新申請來自倫志炎家族旗下的永倫集團，申請地點為油麻地彌敦道317至321號金漢大廈，地盤面積7726方呎，現為一幢商住大廈，1959年落成，樓齡約63年，預計可重建商廈，以地積比率12倍計，重建後樓面約9.27萬方呎。此外，樂風集團伙新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners合作併購的鴨脷洲平瀾街2號及好景街26至28號申請強拍，估值逾1.45億元。上址現為兩幢6層高的舊樓，同於1965年落成，樓齡約57年，申請人分別持有100%及91.67%業權，若以地積比率9倍重建發展，可發展樓面約2.16萬方呎。

至於尖沙嘴嘉蘭圍有物業獲財團收購，位於嘉蘭圍16號永興大廈地下A舖，面積約670方呎，本月初以6068萬元售出，呎價逾9萬元，原業主2010年3325萬元購入，帳面獲利2743萬元或約82%。另同廈3樓面積約1716方呎，以2200萬元售出，呎價1.28萬元，原業主2006年258萬元購入，帳面獲利1942萬元或7.5倍。上述兩物業買家均以創利發展有限公司作登記，公司董事包括內地房地產基金凱龍瑞高層周樂仙及張佳蕾等。

另元朗宏業東街8號晉美工業大廈全幢，總樓面約3.97萬方呎，成交價約2.6億元，呎價約6548元。買家為泓耀發展有限公司，董事包括許鑑聰、許鑑華等，為冠華鏡廠許氏家族成員，原業主1992年2400萬元購入，帳賺2.36億元或逾9.8倍。

[香港地產]

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