moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地生合租嘉熙2房戶 預付1年租20萬

【明報專訊】踏入傳統租務旺季，各區租務市場轉旺，當中不乏內地生租樓成交。大埔白石角近年成為內地生租樓熱門區域之一，區內嘉熙7座中層E室，實用458方呎，2房間隔，以月租1.65萬元租出，實用呎租36元。中原地產分行分區營業經理周偉航表示，租客為兩名內地生，為方便新學年於中文大學升學，先付一年租金涉近20萬元租住；原業主2018年915萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

貝沙灣海景3房 5.3萬租出

另市場亦不乏大額租賃，中原高級分行經理高鵬表示，薄扶林貝沙灣1期6座低層B室，實用面積1190方呎，3房套連工人套房間隔，享海景，最新以月租5.3萬元租出，實用呎租45元。業主2003年5月588萬元買入，租金回報10.8厘。

MONTEREY「2房半」低市價3%沽

二手買賣方面，將軍澳日出康城凱柏峰I開售在即，有首置客以低市價入市將軍澳南屋苑。香港置業助理分區市務董事（銷售）陳浩源表示，MONTEREY 5座中層J室，實用584方呎，2房連儲物室間隔（俗稱「2房半」），以1060萬元易手，實呎18,151元，低市價約3%。原業主2017年4月約727.5萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利332.5萬元或約45%。

屯門兆康大型新盤NOVO LAND快將登場，帶動同區半新盤的二手交投。資料顯示，2018年入伙、位於屯門良德街的豐連，新近錄得2座低層D室易手，實用278方呎，1房間隔，以510萬元易手、實呎18,345元。原業主2016年8月約234.75萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利275.25萬元或近1.2倍。

觀瀾雅軒3房22年升值2.1倍

中原地產資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山觀瀾雅軒新錄1座中層B室成交，實用1012方呎，3房1套間隔，新近以1428萬元易手、實呎14,111元。原業主於2000年約458萬元一手購入，持貨22年，帳面獲面獲利970萬元或約2.1倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款