內地生合租嘉熙2房戶 預付1年租20萬

貝沙灣海景3房 5.3萬租出

另市場亦不乏大額租賃，中原高級分行經理高鵬表示，薄扶林貝沙灣1期6座低層B室，實用面積1190方呎，3房套連工人套房間隔，享海景，最新以月租5.3萬元租出，實用呎租45元。業主2003年5月588萬元買入，租金回報10.8厘。

MONTEREY「2房半」低市價3%沽

二手買賣方面，將軍澳日出康城凱柏峰I開售在即，有首置客以低市價入市將軍澳南屋苑。香港置業助理分區市務董事（銷售）陳浩源表示，MONTEREY 5座中層J室，實用584方呎，2房連儲物室間隔（俗稱「2房半」），以1060萬元易手，實呎18,151元，低市價約3%。原業主2017年4月約727.5萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利332.5萬元或約45%。

屯門兆康大型新盤NOVO LAND快將登場，帶動同區半新盤的二手交投。資料顯示，2018年入伙、位於屯門良德街的豐連，新近錄得2座低層D室易手，實用278方呎，1房間隔，以510萬元易手、實呎18,345元。原業主2016年8月約234.75萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利275.25萬元或近1.2倍。

觀瀾雅軒3房22年升值2.1倍

中原地產資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山觀瀾雅軒新錄1座中層B室成交，實用1012方呎，3房1套間隔，新近以1428萬元易手、實呎14,111元。原業主於2000年約458萬元一手購入，持貨22年，帳面獲面獲利970萬元或約2.1倍。

[香港地產]