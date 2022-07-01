凱柏峰I首輪238伙3小時沽清 平均不足1分鐘賣一伙 即晚加推128伙

明報記者 陳寶恩、張芷君

項目昨晚亦隨即加推4號價單，共128伙，包括1房戶29伙、2房戶90伙及3房戶9伙，維持最高16%折扣，折實價667.29萬至1278.56萬元，折實實呎17,202至21,045元，折實均呎18,808元，比上周三首張價單128伙、折實均呎17,888元高約5%。

信置執行董事田兆源表示，新價單輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素，入場單位為1B座10樓B室，實用335方呎1房戶，折實價667.29萬元，折實實呎19,919元。

田兆源：反映買家對港信心

樓花期長約29個月的凱柏峰I，首批開售238伙於6日內累收近6200票，超額認購25倍。昨日為25周年回歸日前夕，項目於尖東帝國中心開售238伙，折實價619.5萬至1243.28萬元，整批折實均呎18,136元。早上約9時開始揀樓，不設大手客優先，每組買家最多可購3伙。雖然昨日天氣欠佳，早上更已掛起一號風球，但仍無阻大批準買家出席揀樓。田兆源亦稱，凱柏峰I首輪238伙於3小時內沽清，套現逾19億元，反映買家對香港充滿信心。他續稱，香港回歸25周年，整體樓市氣氛好，新一屆政府上場，加上國家對香港全力支持，香港會更繁榮穩定。他又補充，首輪買家中逾七成為年輕買家。有5組買家連購2伙，最多涉資1951.95萬元，2伙均位於1B座D室，實用561方呎2房連儲物室。

連續3個月每月逾千宗一手成交

事實上，礙於首季第五波疫情爆發，並收緊社交距離，今年上半年只有4個新盤首批開售即日沽清（見表），其中同屬鐵路新盤、由信置牽頭的元朗錦上路站柏瓏I，4月底首輪開售388伙，在8小時內沽清。新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 1期，以鄰近擬建的白石角站為賣點，6月初首輪170伙，約7小時沽清，可見鐵路沿線新盤叫座力驚人。隨着凱柏峰I首輪238伙清袋，連同其他一手餘貨，帶動6月整體新盤成交增至約1300宗；雖然屬新盤市場連續3個月錄得過千宗成交，但卻比5月全月約1485宗跌12%。綜觀上半年，新盤成交卻只錄約4800宗，除比去年上半年錄約8730宗，按年下挫約45%外，相信亦是2013年上半年、即一手新例生效時錄約3725宗成交以來，新盤銷情最差的半年。