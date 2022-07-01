NOVO LAND設5示範單位 或成下半年頭炮

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期料未來一至兩周獲批預售，很大機會7月內推售。他補充，項目共設824伙，戶型涵蓋開放式至4房間隔，當中開放式至2房單位佔逾80%，4房單位全為特色戶，將提供5個示範單位予公眾人士參觀。此外，NOVO LAND屬全港首個同時榮獲國際級《WELL 健康建築標準TM》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證的住宅發展項目，項目已申請的評估以金級為目標。

富豪．山峯4房雙套3819萬沽

其餘貨尾盤方面，百利保（0617）旗下沙田九肚麗坪路、已屆現樓的富豪．山峯，最新以招標形式售出一伙分層單戶，位於7座6樓A室，實用面積1625方呎、4房雙套連儲物室間隔，連車位以招標形式3818.75萬元成交，實呎2.35萬元，成交期為720日。百利保執行董事兼首席營運官范統認為，雖然市場存在多項不穩定因素，近日一手豪宅市場頻錄大額成交，一眾有實力買家對香港的房地產市場極具信心。鷹君（0041）大埔白石角朗濤則售出一個3房連儲物室單位，位於9A座10樓B室，實用1208方呎，成交價2400萬元、實呎19,868元。