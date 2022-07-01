東涌配電站項目補價降25%

補地價逾35億 每呎3776元

事隔逾半年，港鐵再推出東涌牽引配電站物業發展項目招標，並大幅削減補地價金額25%、至每方呎樓面補價3776元。參考今年3月推出招標、鄰近港鐵寶琳站的將軍澳百勝角通風樓發展項目，每方呎樓面補地價3789元，兩項目的每方呎樓面補價相若。另項目分紅方面，港鐵去年要求入標發展商，就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得少於15%；另發展商亦須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。是次項目再招標，港鐵只要求固定1億元的誠意金，分紅比例由發展商提出，未有設下最低水平。

業界料補價跌減流標風險

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，調低項目補地價，加上分紅比例等條款亦有所調整，將令發展商及港鐵直接受惠，令發展商入標意欲增加。不過他亦指東涌尚有其他大型鐵路項目緊接推出，故對項目仍不太樂觀。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，東涌項目補地價金額明顯下調，發展商有較大出價競投空間，以及釐定分紅比例，大大減低項目流標的風險。

收31份意向 估值最多55.4億

東涌牽引配電站物業發展項目位於東涌市地段第50號之地段，位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，物業將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面上限為939,568方呎，料提供約1400至1800伙。港鐵日前收到31份項目的發展意向書，包括多家本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、英皇（0163）等。綜合市場資訊，連同補地價金額在內，項目估值約32.9億至55.4億元，每方呎樓面地價約3500至5900元。