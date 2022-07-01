CCL半年累跌1.7% 按周回升1.1%

新界東半年跌逾6%最勁

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報182.42點，半年累跌2.07%；CCL（中小型單位）報180.62點，半年累跌1.94%；CCL（大型單位）報185.02點，半年跌0.75%。若分區計，新界東CCL Mass最新報188.96點，上半年累跌6.42%；新界西CCL Mass報169.71點，半年跌1.36%，港島CCL Mass報184.97點，半年跌1.97%，九龍CCL Mass報178.20點，半年跌0.4%。

不過，若按周計，四大指數均錄升幅，CCL按周升1.13%，CCL Mass按周升1.37%，CCL（中小型單位）報180.62點，按周升1.2%，CCL（大型單位）按周亦升0.76%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預計短期內CCL於178至180點窄幅爭持，CCL Mass於180至182點爭持，CCL（中小型單位）則於178至180點爭持。

十大屋苑6月140宗成交 今年新低

事實上，上月新盤搶盡市場焦點，二手交投回落。中原地產統計，十大屋苑6月份錄得140宗成交，較5月196宗再跌28.6%，成交量為今年按月新低，除將軍澳新都城6月成交量較5月升23.1%外，其餘九大屋苑成交量均報跌，跌幅介乎5%至62.5%。

黃埔花園兩房3年實蝕82萬

二手市場再錄蝕讓個案，中原地產副分區營業經理王子健表示，紅磡黃埔花園2期13座高層E室，實用389方呎，2房間隔，以730萬元成交、實呎18,766元。原業主2019年5月768萬元購入，3年額印期過後，帳面蝕38萬元或約5%，連使費計料實蝕約82萬元或逾一成。