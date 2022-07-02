豪宅淪提款機 MAY TOWER蝕330萬放售 「錢多多」二按白加道洋房 毛玉萍兒媳嘉慧園叫1.65億

上述單位為MAY TOWER I低層02室，實用面積2218方呎，業主2017年以8688萬購入，區內代理表示，單位現叫價8900萬元放售，較購入價高出212萬元或2.4%，不過，若扣除佣金及釐印費等，即使以現叫價售出，實際仍要蝕逾330萬元，蝕幅超過3%。

5年內曾6度借貸

事實上，業主當年購入單位後，翌年由中信銀行承做按揭，在2019及2020年，業主先後兩次向英皇財務借貸，每次6000萬元，合共1.2億元，另在2021年，則分別由匯業銀行及歐力士財務借出貸款，上月再由君豪財務借出800萬元貸款。

豪宅物業淪為「提款機」，例如「錢多多」錢峰雷於2014年以6.9億元購入的山頂白加道28號洋房，2015年2月已向利星行借4億元按揭貸款，在2017及2021年，再由中國工商銀行（亞洲）及恒生銀行承做按揭，但資料顯示，單位於上月再由財務公司萬匯有限公司承做二按。雖然該洋房經多次按揭，但據代理資料，洋房叫價未有減價，反而由2018年最初叫價9.5億元，升至現時的11.5億元，較4年前叫價高出2億元或21%，大屋實用面積6847方呎，另連1822方呎花園及1577方呎平台，即每方呎叫價約16.8萬元。

另一方面，有代理表示，由名媛毛玉萍的兒子俞俊材及其妻任靄婷持有的中半山指標豪宅嘉慧園一個中層H室，實用面積3349方呎，現叫價1.65億元，實呎約49,268元。

嘉慧園中層H室7年前1億購入

資料顯示，二人是於2015年以1.038億元購入該物業，現放售價較7年前購入價高出6120萬元或近六成。資料顯示，毛玉萍或相關人士，近年最矚目的豪宅買賣，要數2017年以5.35億元售出的渣甸山白建時道81號屋地，項目佔地9185方呎，以地積比率0.6倍計算，可建樓面5511方呎，每方呎樓面地價高達97,079元，創同區地價新高。

明報記者

[香港地產]