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嘉湖本月首宗成交 呎價跌穿1萬

【明報專訊】突如其來的颱風，仍無阻買家入市意欲。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，有首置客在8號風球懸掛前，入市天水圍嘉湖山莊，呎價更跌穿1萬元。

上述成交屬屋苑本月首宗成交，單位為嘉湖山莊景湖居9座低層B室，實用面積630方呎，3房連套房間隔，向北望內園，原業主原以620萬元放售，獲區內年輕分支家庭垂青，雙方議價後，減價10萬元或1.6%，以610萬元沽出，實呎僅9683元。原業主1995年5月以173.4萬元購入，持貨27年，帳面獲利436.6萬元或2.5倍。

冠熹苑實呎1.8萬 兩年新高

另市場消息稱，何文田冠熹苑錄高價成交，一個實用面積421方呎的高層12室，在自由市場以760萬元易手，實用呎價18,052元，創屋苑近兩年新高成交呎價。據悉，該屋苑自由市場最高呎價曾以近2萬元成交。

市區優質戶受追捧，尖沙嘴港景峯錄海景戶成交，美聯物業高級區域營業董事彭文浩表示，有關單位為3座中低層E室，實用面積858方呎，原則3房連多用途房間隔，現改為兩房，單位向正南，外望尖東維港及九龍公園，可俯覽西九龍文化區，並附簡約裝修，用家參觀過後，隨即拍板入市，成交價2108.8萬元，實呎約24,578元。原業主於2005年3月以888萬元購入，持貨17年，轉手帳面獲利1220.8萬元，升值約1.4倍。

一手市場方面，由信置（0083）（0173）牽頭發展將軍澳日出康城凱柏峰I，日前首輪銷售，並在3小時內全數售出238伙，發展商隨即部署次輪銷售。信和置業執行董事田兆源表示，昨日有不少準買家無懼風雨到展銷廳參觀示範單位，第二輪銷售首日收票逾1800張，以日前加推的128伙計，超額認購13倍，部署在短期內再加推單位。

[香港地產]

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